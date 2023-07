Israëlische president belooft Biden dat hij uitweg uit crisis zal zoeken

De Israëlische president Isaac Herzog heeft de Amerikaanse president Joe Biden verzekerd dat hij vastbesloten is om een oplossing te vinden voor de crisis in zijn land. Ook de Amerikanen maken zich zorgen over de geplande justitiehervorming.

“De Israëlische democratie is gezond, sterk en veerkrachtig”, zei Herzog dinsdag in het Witte Huis. Hij zei dat de samenleving een pijnlijke tijd en moeilijke momenten doormaakt. “We moeten altijd streven naar een vreedzame consensus.” Hij zei dat hij vastbesloten was om een uitweg uit de “crisis” te vinden.

Herzog is op bezoek in Washington op een moment dat er in zijn land weer grote protesten zijn. Vele duizenden Israëliërs zijn dinsdag opnieuw de straat opgegaan en hebben overal in het land stations en snelwegen geblokkeerd. Op die manier wordt geprotesteerd tegen de omstreden justitiehervorming. De betogers zien de plannen van de uiterst rechtse en streng religieuze regering van Benjamin Netanyahu als een bedreiging voor de democratie.

© REUTERS

De pogingen van Herzog om een compromis te vinden tussen de regering en de tegenstanders van de hervorming zijn tot nu toe mislukt.

De koers van Netanyahu’s regering heeft de afgelopen maanden ook druk gezet op de relaties tussen Israël en de VS. Biden verzekerde dinsdag echter dat de vriendschap tussen de twee landen “gewoon onbreekbaar” is. “De toewijding van Amerika aan Israël is stevig en onwrikbaar”, zei Biden nog.