Al 19 dagen meer dan 43,3 graden en piek tot 47,8 graden: Amerikaanse stad verbreekt in één dag meerdere hitterecords

De stad Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona, heeft volgens de Amerikaanse weerdienst van de VS in één dag tijd verschillende warmterecords gebroken.

Dinsdag steeg de temperatuur voor de negentiende dag op rij tot minstens 110 graden Fahrenheit, ongeveer 43,3 graden Celsius. Daarmee is een record uit 1974 verbroken. Toen bereikte de temperatuur in juni achttien dagen op rij minstens 43,3 graden.

Daarnaast werd in de stad dinsdagmiddag 116 graden Fahrenheit (ongeveer 46,7 graden Celsius) gemeten, waarmee het dagrecord van 46,1 graden Celsius uit 1989 werd verbroken.

De weerdienst waarschuwt dat de “gevaarlijke hitte” in de miljoenenstad tot het einde van de week zal aanhouden. Door zijn geografische ligging heeft de stad al een heet woestijnklimaat, maar nu zijn de omstandigheden uitzonderlijk.

Autoriteiten waarschuwden ook voor hitte in delen van andere zuidelijke staten zoals Californië, Texas of New Mexico.

Aan de Amerikaanse oostkust voelden inwoners op veel plaatsen dan weer opnieuw de gevolgen van de bosbranden in Canada. De hoofdstad Washington werd ook gewaarschuwd voor vervuilde lucht. De rook in de lucht was duidelijk zichtbaar.