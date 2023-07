Odessa ligt opnieuw onder vuur

Later in de nacht kondigde de gouverneur van de regio Oleh Kiper aan dat alles opnieuw veilig was. “De details over de gevolgen van de massale aanval” door Moskou, “zullen later worden verstrekt”, zei hij op Telegram.

Eerder had de luchtmacht van Kiev gezegd dat het Kalibr-raketten had gedetecteerd die werden gelanceerd vanuit de Zwarte Zee. Kiper drong er bij de “inwoners van de hele regio Odessa” op aan om in hun schuilkelders te blijven.

Nacht voordien al schade

In de nacht van maandag op dinsdag werd de regio al getroffen door luchtaanvallen. Daarbij raakten volgens Kiev haveninfrastructuur en privéwoningen beschadigd. Ook het Russische ministerie van Defensie bevestigde die aanvallen, maar volgens Moskou waren het aanvallen op “faciliteiten waar terroristische acties tegen Rusland werden voorbereid”.

Odessa is sinds de start van de Russische invasie al verschillende keren aangevallen. De regio heeft drie havens die deel uitmaakten van de graandeal, die cruciaal is voor de wereldvoedselbevoorrading en die maandagavond afliep.

Rusland waarschuwde Oekraïne dinsdag om niet door te gaan met het exporteren van graan via de Zwarte Zee en zei dat er geen “veiligheidsgaranties” meer waren zodra de overeenkomst afliep.