Zes andere partijen niet te spreken over tegendraadse MR: “Niet iedereen is in staat moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen”

Alle partijen wijzen naar MR voor het afspringen van het akkoord over een fiscale hervorming, ook de minister van Financiën Vincent Van Peteghem die “zwaar teleurgesteld is” na de gesprekken van gisteren. “Vandaag moeten we besluiten dat niet iedereen in staat is om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen”, klinkt het.

Alle zes partijen wijzen in eenzelfde richting, die van MR. De partij verzette zich namelijk tegen het akkoord rond de fiscale hervorming. Het resultaat? Het zomereces gaat in zonder dat er een beslissing werd genomen.

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wijst naar MR. “Ik merkte dat zes van de zeven partijen bereid waren. Maar als zij lijnen trekken over de effectentaks of het inperken van gunstregimes, dan zit je in een situatie waarin belastingverlaging niet mogelijk is”, zegt hij in De Ochtend. “Als je de oefening niet wilt maken, als je blijft werken voor die 100 rijke stemmers, dan is er niks mogelijk”, sneerde hij ook nog richting de MR.

Op Twitter gaf de minister dinsdagavond al aan zwaar ontgoocheld te zijn over het afspringen van het akkoord. “Vandaag moeten we besluiten dat niet iedereen in staat is om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen beslissingen te nemen. Beslissingen om, zoals iedereen al jaren vraagt, de belastingen voor zij die elke dag hun uiterste best doen om bij te dragen eindelijk te doen dalen”, reageert de minister. “Uiteraard ben ik teleurgesteld.”

“De afgelopen maanden en jaren hebben we hard gewerkt aan plannen waar ik écht in geloof”, aldus Van Peteghem. “We hebben voorstellen op tafel gelegd die na veelvuldig en lang overleg redelijk en evenwichtig waren.” Volgens hem bestaat er best een groot draagvlak binnen de samenleving voor een hervorming. We “onderschatten tot wat mensen bereid zijn om de belastingen voor wie werkt te verlagen en het systeem eerlijker, eenvoudiger en meer transparant te maken”.

De minister concludeert dat de plannen voor een hervorming op tafel liggen “voor elke regering die onze fiscaliteit eerlijker, eenvoudiger en moderner wil maken en het verschil tussen werken en niet werken groter wil maken”. “Enkel met een open blik en de moed om ons fiscaal systeem ten gronde te veranderen, zal dat lukken.”

Premier De Croo reageerde kort op het afspringen van het akkoord. “Wij hadden beslist om verder te gaan om te kijken of we die voorbereiding konden uitvoeren. De voorbereiding hebben we gedaan en daarmee vervullen we het regeerakkoord, maar een fiscale hervorming die een gat zou slaan in de begroting is geen goed idee. Daarom heb ik beslist om er niet verder mee te gaan”, aldus De Croo na het mislukken van de onderhandelingen. Maar van een crisis spreekt de premier niet. “We hebben andere dossiers kunnen afwerken zoals de pensioenhervorming en het dossier van de kerncentrales en er zullen nog veel andere dossiers volgen.”

Ook vicepremier Petra De Sutter (Groen) is duidelijk: MR wilde niet en dus is er geen akkoord. “Iedereen beseft zeer goed dat dit een bijzonder moeilijke oefening was. Zes partijen hadden tien dagen geleden een akkoord kunnen hebben. Maar dan had je een partij die geen millimeter toegaf. Het siert de premier en Vincent Van Peteghem dat ze bleven proberen een oplossing te vinden. Het is een gemiste kans. Niet alleen voor een eerlijkere fiscaliteit, maar ook voor een groener akkoord”, aldus De Sutter in De Ochtend

Alle partijen wijzen daarvoor naar MR maar van een crisis, mag er volgens De Sutter niet gesproken worden. “Het is niet zo dat er een crisis is of dat er wantrouwen is tussen de partijen. We weten gewoon dat het niet lukt voor één van die zeven partijen. Maar dat wil niet zeggen dat er een crisis is. Het is gewoon een gemiste kans ondanks de vele bijzondere inspanningen van iedereen rond de tafel”, klinkt het. “De MR is natuurlijk al sinds het begin de moeilijke partner als het gaat over dat soort thema’s maar dat betekent niet dat we in de toekomst niet verder kunnen gaan”. Van vroegtijdig stoppen met de regering, is er volgens De Sutter dan ook geen sprake.

“Iedereen beseft dat het een slecht resultaat is om met lege handen te beginnen aan de zomerreces. Maar het werk is niet klaar. De uitdagingen zijn groot en dat beseffen alle partijen ten volle”, klinkt het nog.

Georges Gilkinet, de vicepremier van Ecolo, betreurt dat de besprekingen over de fiscale hervorming mislukt zijn. Hij wijst, zonder MR bij naam te noemen, met de beschuldigende vinger naar een van de coalitiepartners. “Het is een gemiste kans om ons fiscale systeem te verbeteren, door de lage en middenlonen te verhogen en positief gedrag voor de planeet aan te moedigen, dankzij een grotere bijdrage van kapitaalinkomsten. Om afspraken te maken, heb je zeven partners nodig in deze regering. Maar een van de partners was weigerachtig, ondanks de prijzenswaardige inspanningen van de minister van Financiën en de premier”, verklaarde hij.