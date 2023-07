Zo zorgde Frank Verstraeten ervoor dat het drankverbruik in Zillion met de helft steeg

Frank Verstraeten met Tanja Dexters in Zillion. In de docu worden beelden uit het privéarchief van Verstraeten getoond. — © Streamz

Frank Verstraeten wilde zijn klanten in Zillion een onvergetelijke tijd bezorgen, maar hij wilde vooral veel geld verdienen. In de docureeks ‘Zillion, The Lost Tapes’, die woensdag op Streamz verscheen, geeft Verstraeten toe dat hij een weinig subtiele truc gebruikte om meer drank te verkopen. “De kassa moest rinkelen.”

Verstraeten vertelt in de tweede aflevering van de Streamz-reeks over zijn favoriete ‘gadget’: confetti. Na een eerste nacht in carnavalsthema, ontdekte de Zillion-baas dat de drankomzet bijna 50 procent hoger lag dan normaal. De confetti die in het rond vloog, belandde in de glazen, waardoor de drankjes van de klanten ondrinkbaar werden.

“Door de confetti vernietigden we eigenlijk alle drank die in de discotheek aanwezig was”, zegt een vrolijke Verstraeten. Klanten moesten een nieuwe lading bestellen en hij was weer wat rijker. “Sindsdien was er elke dag confetti. De kassa moest rinkelen.”

Ook de temperatuur regelde de clubbaas zodat zijn klanten er dorstig - en hitsig - van werden. Hij plaatste verschillende verwarmingsinstallaties die voor tropische temperaturen zorgden. Oud-werknemers herinneren zich dat ze in Zillion continu nat in het zweet stonden. “Door die warmte dronken mensen meer, en trokken ze sneller hun kleren uit.”

‘Zillion, The Lost Tapes’, nu op Streamz.