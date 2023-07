“Ik had niet gedacht dat ik het zou halen”: man die drie maanden met hond ronddobberde op zee is weer aan land

Na drie maanden op zee is Tim Shaddock (54) die in april vertrok om de Stille Oceaan over te varen, veilig aan land geraakt. Een beproeving waar de Australiër met opvallend veel positivisme naar terugkijkt.

“Ik heb ervan genoten om op zee te zijn”, vertelde Timothy Lyndsay Shaddock dinsdag tijdens een persconferentie na zijn aankomst in Mexico. De Australiër was drie maanden eerder vertrokken vanuit La Paz om met zijn catamaran helemaal tot Frans Polynesië te varen, met zijn hond Bella als enige reisgezel.

Alleen verliep die reis niet zoals verwacht. Shaddock kwam in een storm terecht, waardoor alle technische apparatuur het begaf, hij niet verder kon varen en ook niet meer kon koken hoewel hij naar eigen zeggen goed voorzien was.

Hij en Bella konden nog maar één ding doen: wachten en hopen dat er hulp zou komen, daar in het midden van de Stille Oceaan. Een naald in een hooiberg dus. En toch zal Shaddock een goede engelbewaarder hebben, want drie maanden later werd hij gevonden door de helikopter van een vissersboot. Het eerste schip dat hij in maanden zag.

De catamaran van Tim Shaddock. — © AFP

Bella maakte het verschil

Gedurende al die tijd leefden Tim en Bella van rauwe vis, wat hij zelf ‘sushi’ noemt. “Er waren veel slechte dagen, maar ook veel goede. De energie en vermoeidheid, dat was het moeilijkste”, vertelde hij. Dat hij elke dag hetzelfde moest eten, maakte het dan ook niet gemakkelijk.

“Ik had echt genoeg van de rauwe vis, genoeg is genoeg. Tegen dat ik op die vissersboot kwam, had ik er zo veel van gegeten”, zei Shaddock tijdens de persconferentie van dinsdag. Maar toen hij de vraag kreeg naar welke maaltijd hij het meeste uitkeek, antwoordde hij met een glimlach: “Tonijnsushi”.

Zichzelf hydrateren deed Shaddock door regenwater op te vangen en op te drinken. Maar toen de twee gevonden werden, waren ze er volgens het bedrijf dat de vissersvloot beheert slecht aan toe. “Mijn gezondheid was een tijdje behoorlijk slecht, maar het gaat nu redelijk goed”, aldus Shaddock.

En om de tijd sneller te laten voorbijgaan, hield Shaddock zich bezig met klusjes zoals zaken repareren. “En ook vooral door te genieten van het in het water zijn”, aldus de man. Maar wat hem vooral geholpen heeft, is zijn trouwe viervoeter Bella die hij “moediger dan zichzelf” noemde.

Een crew-lid van de vissersboot poseert met hond Bella. — © AFP

Eerder al zie professor Mike Tipton, Oceaan Survival Expert, dat Bella bij zich hebben ongetwijfeld het verschil kan hebben gemaakt. Want twee maanden helemaal alleen, dat zou de beproeving nog moeilijker hebben gemaakt. “De hond aan boord hebben zal hem enorm geholpen hebben. Ik denk dat dat wel eens het verschil kan hebben gemaakt. Je leeft op dat moment echt van dag tot dag en je moet een hele positieve mentale instelling hebben om door dit soort beproevingen te geraken en niet op te geven”, aldus Tipton.

© AFP

“Prachtig afscheid”

Toen Shaddock dinsdag de vraag kreeg waarom hij besloten had om in april alleen de Stille Oceaan over te steken, leek hij met stomheid geslagen. “Ik weet niet zeker of ik daar een antwoord op heb. Maar ik geniet heel erg van zeilen en ik hou van mensen op zee. Het zijn de mensen van de zee die ons allemaal samenbrengen. De oceaan zit in ons. We zijn de oceaan”, aldus Shaddock.

De Australiër bedankte dinsdag ook nog de vissersboot die hem vond. “Als je gered wordt, dan heb je het gevoel te willen leven. Ik ben dus heel dankbaar. Ik ben de kapitein en het vissersbedrijf die mijn leven hebben gered heel dankbaar. Ik leef nog en ik had niet gedacht dat ik het zou halen”, klonk het nog.

De voorzitter van Grupomar, het bedrijf achter de vissersboot die Shaddock redde, zei dinsdag nog dat het wel eens de laatste reis van de boot was aangezien ze van plan zijn de vloot te moderniseren. De vissersboot is namelijk de kleinste van het bedrijf en is al vijftig jaar oud. “Als dat effectief de laatste reis was, dan was het een prachtig afscheid waarbij levens gered werden”, aldus de voorzitter Antonio Suarez.