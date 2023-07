Nieuwe coach Angelo Paravizzini wil ‘new look’ Mandel United vooral gezond realisme en werkethiek bijbrengen: “Het verleden moeten we begraven”

Na een moeilijk jaar in eerste nationale wil Mandel United in tweede afdeling opnieuw een van de tenoren worden. Maar dan zonder dure stages, leasingwagens of sportmaaltijden, weet nieuwe coach Angelo Paravizzini. — © VDB

Mandel United is weer naar af, maar na woelige jaren met de degradatie uit eerste nationale als gevolg, keerde de rust terug en kijken ze in Izegem weer omhoog. Ambitieus, maar dit keer met zin voor realisme. Er wordt beseft dat de weg lang zal zijn, maar met Angelo Paravizzini is de gids ervaren en de geknipte man om Mandel op het rechte pad te houden. “Er is al veel werk verricht, maar nu begint het echt.”

Mandel United lonkte na de overname door de Franse groep Strive naar het profvoetbal, maar dat huwelijk strandde. Na een bewogen zomer vorig jaar met een mislukte overname en veel ellende, slaagden de Izegemnaren er onder impuls van de nieuwe voorzitter Frederik Verhelst in om de club te redden. Met een noodploeg werd onder de gedreven coach Mikhail Turi en zijn staf geprobeerd om te overleven in eerste nationale.

“We hebben nu weer allemaal trainers en spelers met een dagtaak tot halfzes of later. Voetbal is voor hen een mooie en betaalde hobby die ze 's avonds uitoefenen. Ik vind het belangrijk dat ze na hun dagtaak en voor de training nog even wat tijd kunnen doorbrengen met hun vrouw, vriendin en kinderen en samen nog iets kunnen eten” Angelo Paravizzini, coach Mandel United

Terug naar af

Ondanks veel goede wil en enthousiasme lukte dat net niet, maar met Angelo Paravizzini vond Mandel United vrij snel een nieuwe gids om met de club een nieuwe weg in te slaan. Geheel in zijn stijl en zoals hij eerder ook bij Wingene en Boezinge deed, stelde Para met beduidend minder middelen dan in het verleden een nieuwe kern samen. Lokale verankering stond daarbij voorop en werkethiek liep bij elk gesprek als een rode draad door het verhaal van de trainer.

Terug naar af moet in het geval van Mandel United als een positieve kentering worden beschouwd. De contouren van het oude KFC Izegem moeten langzaam weer duidelijk worden. Gedaan met dure stages, sportmaaltijden, dagtrainingen, leasingwagens en tegen beter weten in dromen van profvoetbal.

Geen grote namen

De eerste training dinsdagavond stond op het programma om 19.30 uur, een bewuste keuze van Paravizzini. “We hebben nu weer allemaal trainers en spelers met een dagtaak tot halfzes of later. Voetbal is voor hen een mooie en betaalde hobby die ze 's avonds uitoefenen. Ik vind het belangrijk dat ze na hun dagtaak en voor de training nog even wat tijd kunnen doorbrengen met hun vrouw, vriendin en kinderen en samen nog iets kunnen eten.”

“Ook dat is amateurvoetbal, wat niet betekent dat we niet professioneel werken, integendeel. Wie mij een beetje kent, weet dat ik het onderste uit de kan wil halen en ambitieus ben. Veel ploegen in de reeks ken ik nog niet en wij hebben misschien niet de kern met de grote namen, maar we zullen hard werken en uit ervaring weet ik dat je daarmee ver komt. Het verleden kunnen we maar beter begraven.”

“Veel ploegen in de reeks ken ik nog niet en wij hebben misschien niet de kern met de grote namen, maar we zullen hard werken en uit ervaring weet ik dat je daarmee ver komt” Angelo Paravizzini, coach Mandel United

Carte blanche

Paravizzini kreeg carte blanche in Izegem en mocht ook zijn favoriete staf meenemen naar de Skyline Arena. Met Sofiane Kasmi kwam er naast teammanager David Velghe, T2 Andy Colpaert en keepertrainer Jurgen Defever nog een extra assistent-coach bij.

Dinsdag stonden ze allemaal op het veld voor de eerste training waarbij het accent ook lag op kennismaken. Paravizzini nam meteen de verdedigers apart om ze hun eerste tactische ABC mee te geven, de andere leden van de staf namen de rest van de kern op sleeptouw. Fifo Suffys ontbrak nog wegens vakantie en Deprez en Puskas hadden nog last van kleine letsels. De eerste oefenmatch is komend weekend gepland als Mandel het op eigen veld opneemt tegen eersteprovincialer SV Diksmuide.

“De afgelopen maanden zijn er al veel inspanningen geleverd, maar het echte werk begint nu pas”, weet Paravizzini, die niet op reis ging, maar voor qualitytime met zijn gezin koos en een paar uitstapjes plande naar onder meer de Opaalkust.

Karakter en mentaliteit

“In de zomer en tijdens de voorbereiding is iedereen uitgerust en enthousiast, maar het begint pas echt als de wedstrijden eraan komen en het om de punten gaat. Maar nogmaals, ik heb er het volste vertrouwen in dat dit nieuwe Mandel niet uit de toon zal vallen. Ik selecteerde door op karakter en mentaliteit en dat zal ons straks sowieso resultaten opleveren.”