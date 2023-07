Koppel legt nieuwe ‘oprit’ aan, maar kan hem niet gebruiken na ingreep gemeentearbeiders: “We zijn naïef geweest”

Archiefbeeld. — © In Pictures via Getty Images

Het koppel uit het Britse Middleton Saint George liet nog maar in maart de voortuin van hun woning in Middleton Lane verharden en deels omheinen. “We hadden gras en een voetpad, maar dat kwamen omhoog door boomwortels, waardoor we ervoor kozen om een oprit aan te leggen.”

Een ambtenaar stelde echter al snel vast dat Neil er nadien zijn wagen illegaal parkeerde. In mei kreeg het koppel een waarschuwing van de gemeente in de bus, waarbij gedreigd werd met het plaatsen van verkeerspaaltjes als het voetpad beschadigd zou raken en om te voorkomen dat voertuigen eroverheen zouden rijden.“Sindsdien hebben we onze auto er niet meer gestald, maar nu hebben ze alsnog paaltjes geplaatst”, zegt Amanda in Britse media.

De gemeente laat weten dat de voortuin zonder melding werd verhard en dat de bewoners gewaarschuwd zijn dat de oprit niet als parkeerplaats gebruikt kan worden, onder meer wegens een nabijgelegen oversteekplaats voor schoolkinderen. “Toegegeven, we zijn naïef geweest, maar ik vind het erg dat het zover is gekomen”, zucht Amanda. “Het ziet er gewoon vreselijk uit. Ik word hier steeds mee geconfronteerd wanneer ik uit het raam kijk, sindsdien doe ik de rolluiken niet meer omhoog.”

