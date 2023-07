Beerschot en St. Louis bereiken akkoord: Nökkvi Thórisson vertrekt naar MLS

Vannacht hebben Beerschot en St. Louis City een akkoord bereikt over de transfersom voor Nökkvi Thórisson. Beerschot zal uiteindelijk minder dan een miljoen euro ontvangen, maar de IJslandse aanvaller wordt wel de nieuwe uitgaande recordtransfer van de club. Thórisson stapt later vandaag wellicht op het vliegtuig.

St. Louis City wilde diep gaan om Thórisson naar de MLS te halen, maar de originele vraagprijs van bijna een miljoen euro lag iets te hoog. Na nieuwe onderhandelingen bereikten Beerschot en de Amerikaanse club vannacht alsnog een akkoord. Het precieze transferbedrag is niet bekend, maar het zal inclusief bonussen alleszins hoger liggen dan de 750.000 euro die AA Gent twee jaar geleden heeft betaald voor Tarik Tissoudali. En zo wordt Thórisson toch de duurste uitgaande transfer van Beerschot sinds de doorstart van de club in eerste provinciale. De IJslander nam al afscheid van de spelersgroep en traint straks niet meer mee in Wommelgem. Hij stapt later vandaag wellicht op het vliegtuig richting thuisland om zijn visum voor de Verenigde Staten in orde te brengen.

Nieuwe inkomende transfers verwacht

Beerschot plukte Thórisson vorig jaar voor een klein bedrag weg bij het IJslandse KA Akureyri. Hij scoorde het voorbije seizoen acht keer in dertig wedstrijden. Tussendoor versierde hij ook zijn eerste A-interland voor IJsland. Thórisson is na Ilias Sebaoui, Jan Van den Bergh en Thibo Baeten de vierde vertrekker van deze zomer bij Beerschot. Er worden volgende week wel nog nieuwe inkomende transfers verwacht.