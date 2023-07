Houtvenne trainde dinsdagavond voor het eerst op Oosterzonen: “Het voelt echt een beetje als thuiskomen”

17 spelers kreeg T1 Stijn Geys dinsdagavond te zien op de velden in Oosterzonen, waar Houtvenne aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen begon. Met Yves De Winter en topscorer Freddy Mombogno-Dues ontbreken toch enkele basispionnen naar volgend seizoen toe. Al zagen we ook enkele nieuwkomers op het veld rondcrossen.

Alhoewel nieuw? Zo voelt het alvast niet voor Jef Van Der Veken, die de overstap maakt van SK Londerzeel. “Ik speelde bijna mijn hele carrière voor Oosterzonen en het is echt plezant om iedereen hier nog eens terug te zien. Bij Londerzeel beleefde ik echt twee mooie jaren, en maakte ik wel wat vrienden. Maar dit voelt toch als thuiskomen”, aldus de ervaren middenvelder.

4x Stijn Geys

Volgde hij coach Stijn Geys die hij al vier keer eerder had (tweemaal Oosterzonen, Witgoor én Londerzeel) naar Houtvenne? “Eigenlijk is dat heel toevallig. Ik kreeg al veel langer een telefoontje van (sportief verantwoordelijke) Herwig Van Lommel om naar Houtvenne te komen. Maar toen zat de coach nog bij Geel en was het nog niet duidelijk wie er coach zou worden. Pas later kwam Stijn Geys naar hier. De voornaamste reden dat ik de overstap maakte? Ik wilde dichter bij huis voetballen.”

In de wandelgangen wordt Houtvenne alvast getipt als een van de teams die dit seizoen in het oog moet worden gehouden. Van Der Veken nuanceert: “Ik heb alle transfers in onze reeks al eens bekeken en ik ben ervan overtuigd dat deze reeks nog sterker is dan vorig jaar. En toen was het al een leuke, maar echt een stevige reeks. Nee, nee laat ons eerst maar een match spelen vooraleer we over ambities beginnen te praten.”

Blij weerzien

Had Van Der Veken de ploeg al gezien voor de training? “Wel, we moesten een paar weken geleden al eens kleren komen passen; was ik daar toch wel veel te laat en zat iedereen al thuis! Maar ik ken gelukkig al wel een aantal andere gasten: met Ben Santermans heb ik nog gespeeld bij Lierse Kempenzonen, net als Jesse Kieboom.”

De, voorlopig, ganse kern was dinsdagavond aanwezig. Alleen aanvoerder Santermans was nog met vakantie.

