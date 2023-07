Benjamin Mendy heeft enkele dagen na vrijspraak voor verkrachting nieuwe club

Mendy werd vorige week door een Britse rechtbank niet schuldig bevonden aan verkrachting en poging tot verkrachting. Zes maanden geleden werd hij ook al vrijgesproken van zes andere verkrachtingen en één aanranding. De voetballer werd eind augustus 2021 opgesloten en bracht meer dan vier maanden in hechtenis door. Begin januari 2022 werd hij vrijgelaten en in afwachting van zijn proces onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De speler zelf ontkende de aanklachten altijd met klem. Manchester City schorste de verdediger wel voor meer dan een jaar en verlengde zijn contract afgelopen maand niet.

De intussen 29-jarige Mendy speelde in het verleden ook voor Le Havre, Olympique Marseille en Monaco. In de zomer van 2017 maakte hij de overstap naar Manchester City. Hij verzamelde tussen 2017 en 2019 ook tien caps voor Les Bleus en werd in 2018 met Frankrijk wereldkampioen in Rusland.

FC Lorient beëindigde de Ligue 1 vorig seizoen als tiende, op twintig ploegen.