Aantal reizen van en naar China gehalveerd tegenover voor corona

Tijdens de eerste zes maanden van 2023 werden 168 miljoen aankomsten in of vertrekken uit China geregistreerd. Dat was weliswaar een toename met bijna 170 procent tegenover de eerste helft van 2022, maar het is slechts 48,8 procent van het precoronaniveau.

De Chinese regering sloot het land grotendeels af na de uitbraak van de COVID-19-pandemie, en schortte vele visumtypes op. De Chinese regels waren bij de strengste ter wereld. Mensen konden bijvoorbeeld het land alleen in na een wekenlange hotelquarantaine. Begin januari werden de grenzen breed heropend.