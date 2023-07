Afghaanse vrouwen protesteren tegen sluiting schoonheidssalons

Afghaanse ordehandhavers hebben woensdag in Kaboel een manifestatie van tientallen Afghaanse vrouwen uiteengedreven met het waterkanon. De vrouwen protesteerden tegen het besluit van de taliban-autoriteiten om schoonheidssalons te sluiten.

Het besluit om schoonheidssalons te sluiten, dat werd aangekondigd in een decreet dat eind juni werd gepubliceerd, zal volgens velen leiden tot de verdwijning van duizenden bedrijven die worden gerund door vrouwen, wier families vaak geen andere bron van inkomsten hebben.

“Neem mijn brood en water niet af”, stond op een bord te lezen dat door een van de demonstranten werd omhooggehouden.

Demonstraties zijn zeldzaam in Afghanistan en worden meestal met geweld uiteengedreven. Maar aan de demonstratie van woensdag namen toch zo’n vijftig vrouwen deel.

De autoriteiten rechtvaardigen de sluiting door erop te wijzen dat in de salons extravagante bedragen werden uitgegeven voor bruiloften, wat ze een te zware last vinden voor arme gezinnen. Daarnaast vinden ze de aangeboden behandelingen niet in overeenstemming met de islamitische wet.

