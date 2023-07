“Een slag in het gezicht van alle vrouwen over de hele wereld”: hoe zelfs de overheid zich moest moeien om het WK vrouwenvoetbal op tv te krijgen

Morgen start het WK vrouwenvoetbal, maar tot een maand geleden was het onzeker of het te zien zou zijn in tal van landen. Oorzaak: de lage bedragen voor de uitzendrechten die omroepen ervoor over hadden. Zo betaalde de Italiaanse omroep Rai 160 miljoen euro voor het mannen-WK, terwijl het hoopte de uitzendrechten van het vrouwen-WK voor 300.000 euro binnen te halen, het vermoedelijke openingsbod van de Rai. De wereldvoetbalbond FIFA zegt dat het al genoeg doet en wil boter bij de vis. Pas na tussenkomst van de overheid kwam er op het laatste nippertje een deal.