Kremlin zet neef Tsjetsjeense leider Kadyrov aan het hoofd van Russisch filiaal Danone

Een neef van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, Yakub Zakriev, is benoemd tot de nieuwe directeur-generaal van het Russische filiaal van Danone. Enkele dagen geleden had Rusland de Russische activa van de Franse voedingreus en die van de Deense brouwer Carlsberg onder zijn controle gebracht.

De aanstelling van de 32-jarige Zakriev valt te lezen in de gegevensbank Spark-Interfax, die de belangrijkste juridische informatie van bedrijven in Rusland bevat. De premier van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, Akhmed Doudaïev, had dinsdagavond via Telegram al de benoeming van Zakriev bij het bedrijf aangekondigd. Hij is er vicepremier en minister van Landbouw. Van 2018 tot begin 2020 was Zakriev ook burgemeester van hoofdstad Grozny.

Enkele dagen geleden was het decreet ondertekend waarmee de Russische activa van Danone en Carlsberg in beslag genomen werden. Kadyrov geldt als een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin en steunt de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens de krant Kommersant heeft ook Carlsbergs Russische brouwerij Baltika een nieuwe topman. Daar keert Taïmouraz Bolloev terug, de stichter van Baltika die het bedrijf leidde tot in 2004.

LEES OOK. In de klauwen van het Kremlin: kunnen westerse bedrijven straks nog weg uit Rusland?

In een persbericht stelt de directie van de Deense biergroep een wijziging aan het hoofd van Baltika zonder medeweten of instemming van Carlsberg aan de kaak. Wat de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering of het lopende verkoopproces, is volgens de biergroep niet duidelijk. In juni had Carlsberg nog gecommuniceerd dat het eindelijk een koper gevonden had.

Zowel Carlsberg als Danone had eerder de intentie te kennen gegeven om de Russische markt te verlaten na de invasie van Oekraïne. Vele westerse bedrijven gingen hen reeds voor of schortten de activiteiten op.