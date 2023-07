Vier minderjarigen opgepakt na inbraak in strandbar, verdachte deed zelfs grote boodschap tijdens feiten: “Schade even groot als buit”

De politie kon dinsdag vier minderjarigen oppakken die hadden ingebroken in een strandbar. De jongeren hadden aanvankelijk dolle pret: er werd een drankje uitgeschonken, één iemand deed zelfs zijn grote boodschap tijdens de feiten. Tot een getuige de politie verwittigde. “Er verdween wisselgeld, maar vooral de schade is aanzienlijk”, zucht Ralph Dobbelaere van Karma Beach.

En of ze plezier hadden, de vier minderjarigen die dinsdagavond inbraken op Karma Beach in Blankenberge. Beelden tonen hoe het viertal rond 21.50 uur in volle vaart aangefietst komt op de Zeedijk. Het gaat meteen richting de strandbar van Ralph Dobbelaere. “Ze wisten precies goed waar ze moesten zijn”, vertelt de uitbater. De jongeren verschaften zich toegang tot de binnenkoer van de strandbar - een private zone - en begonnen daar aan hun plundertocht.

Grote boodschap

Je ziet de vier eerst nog dollen met wat speelgoed, maar daarna gaan ze op zoek naar waardevolle spullen. “Daarvoor werden verschillende deuren opengebroken”, zegt Ralph. Er wordt zelfs een drankje uitgeschonken. Dat laatste werkte blijkbaar op de darmen, want een van de verdachten vond het ook nodig om ondertussen zijn grote boodschap te doen op de binnenkoer. Ook dat staat op camera.

De inbraak zelf duurde een halfuurtje. Met enige moeite, en met de hulp van ijzeren piketten en een schop, geraakten de verdachten ook in de bar en aan de kassa. Daar werd een aanzienlijke hoeveelheid wisselgeld buitgemaakt. De pret was snel over toen een van de betrokkenen een bewakingscamera in de mot kreeg. Rijkelijk te laat, weliswaar.

“Ze hebben het camerasysteem nog onbruikbaar proberen te maken”, weet Ralph. “Maar alle camera’s zijn beschermd tegen vandalisme, en blijven ook werken zonder stroom of internetverbinding.” Na een klein halfuur vol in beeld te hebben gelopen, probeerden de inbrekers hun gezicht zelfs nog te verbergen.

Opgepakt aan golfbreker

Uiteindelijk werden de verdachten ook opgemerkt door getuigen, die op hun beurt de politie verwittigden. Door een snelle interventie was de vlucht van de jongeren van korte duur. “We kunnen bevestigen dat we vier minderjarigen gearresteerd hebben in het kader van een inbraak op een strandbar”, zegt commissaris Jan Maertens. Dat gebeurde op het strand ter hoogte van een golfbreker. “Het parket moet nu beslissen wat er met hen gaat gebeuren.”

Ralph is blij dat de onverlaten gevat zijn, maar kan allerminst lachen met de fratsen van de jongeren. “De schade die ik moet herstellen, is minstens even groot als de effectieve buit”, zucht de uitbater. “Ik ben de politie wel dankbaar: ze hebben doortastend ingegrepen. Ik zal hier wel een dag bezig zijn met de boel recht te trekken, om dan te hopen dat dit de laatste keer wordt de zomer.”