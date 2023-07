Beelden tonen hoe buurtbewoners dieven hardhandig aanpakken, buren reageren geschokt: “Bloed en glasscherven vlogen in het rond”

Bewoners van de Begijnenstraat in Sint-Niklaas reageren geschokt op het incident dat dinsdagavond hun straat heeft opgeschrikt. Twee inbrekers werden betrapt door enkele bewoners en zo hardhandig aangepakt dat ze er een openbeenbreuk en hoofdwonde aan overhielden. “De manier waarop hier gevochten werd, was niet om aan te zien”, klinkt het bij de buurtbewoners. Anderen verdedigen dan weer de familie: “Het is hun volste recht om hun gerief te verdedigen.”

De twee inbrekers werden dinsdagavond iets voor middernacht op heterdaad betrapt bij een inbraak op hoek van de Jan Breydelstraat en de Begijnenstraat in Sint-Niklaas begaven. Het duo werd opgewacht door familieleden van het slachtoffer van de inbraak, die hen eigenhandig een lesje wilden leren. Zeven familieleden van de bewoonster raakten bij de vechtpartij betrokken.

“Ik werd opgeschrikt door geroep en getier op straat en toen ik ging kijken zag ik een groep mannen twee andere personen in elkaar slaan”, vertelt een van de buren. “Ik ben terug naar binnen gegaan uit angst en belde de politie op, maar die stond hier tegen die tijd ook al zelf voor de deur. Het was niet meteen duidelijk wat er precies aan de hand was, maar de mannen werden enorm stevig aangepakt tot de politie tussen beide kwam. Pas toen de blauwe lichten de straat kleurden, durfden veel bewoners buiten te komen om te kijken wat er aan de hand was. De schrik zat er in ieder geval even goed in.” (Lees verder onder de foto)

Volgens de buurtbewoners bloedden de twee inbrekers hevig. — © yjs

Openbeenbreuk

Ook de bewoners aan de overkant van de straat werden wakker geschud door de hevige vechtpartij. “De twee mannen lagen vlak voor onze deur op de grond toen iemand een fles stuksloeg op het hoofd van een van de twee inbrekers”, klinkt het daar. “Het bloed en de glasscherven vlogen in het rond, maar van ophouden wilden ze niet weten. De manier waarop de klappen werden uitgedeeld, was niet om aan te zien. Het been van de andere kompaan bloedde ook hevig en aan de onnatuurlijke richting van zijn voet zagen we duidelijk dat het been van die man gebroken was. Naar verluidt liep hij die breuk op toen hij van de eerste verdieping naar beneden was gesprongen. Niet verwonderlijk want dat is makkelijk een paar meter.” (Lees verder onder de foto)

De politie kwam tussen beide op de gemoederen snel te bedaren. — © ypw

De buurtbewoners zijn verontwaardigd door het extreme geweld. “Zulke incidenten zijn we hier niet gewoon”, vertellen de bewoners. “Een inbraak kan natuurlijk overal gebeuren, maar het vervolg dat eraan gegeven werd was wel erg buitensporig.”

Andere buren tonen begrip voor de reactie van de familie: “Ik ben bang dat mijn buren nu een sanctie zullen krijgen, terwijl er bij hen ingebroken wordt”, zegt een van hen. “Het is hun volste recht om hun gerief te verdedigen”, vindt hij. “Zeker omdat het al de tweede keer is dat er bij hen wordt ingebroken.”

Het parket Oost-Vlaanderen is intussen ook een onderzoek gestart.