Na zeven jaar Bierbeek kiest Thibeau Degeest voor OHR Huldenberg: “Juiste stap om weer van nul te beginnen nu”

“Ik wil beginnen met dat ik een ongelooflijk mooie tijd heb gehad bij HO Bierbeek en iedereen van de club heel dankbaar ben. Ik heb die keuze om te vertrekken gemaakt omdat ik het gevoel had dat het goede gevoel in Bierbeek op sportief vlak op was. Ik heb het afgelopen jaar te weinig betrokkenheid en speelkansen gekregen naar mijn gevoel. De spelers, het bestuur en de supporters ga ik uiteraard wel heel hard missen, daarom zal ik af en toe nog eens een wedstrijd gaan kijken. Ik heb die keuze voor Huldenberg in de eerste plaats gemaakt omdat ik veel vertrouwen kreeg van de staf en het bestuur daar en zo ook hoop op meer speelminuten. Zeker ook omdat het een familiale club is, waar een hechte vriendengroep samenspeelt. Dat Huldenberg geen licentie aanvraagt voor de nationale reeksen, wil niet zeggen dat onze ambitie in het seizoen minder hoog ligt.”

“Ik denk dat top vijf wel een realistisch doel is en dat we dan kunnen spreken van een geslaagd seizoen. Dat zie ik wel goedkomen met de kwaliteiten die we in de kern hebben. Met verdediger Michiel Devijver die stopte bij OHR had ik al twee of drie jaar samengespeeld in Bierbeek, daar keek ik naar uit. De gestopte broers Charlier zorgden ook altijd voor een meerwaarde in de kern, die gaan ook zeker gemist worden”, aldus Degeest.

Veel communiceren

De duels tegen Bierbeek zijn intussen met rood aangestipt in de agenda. “Daar kijk ik wel echt naar uit, daar ga ik weinig extra motivatie nodig hebben. Zoals in elke wedstrijd ga ik proberen alles te geven en te laten zien wat ik nog allemaal kan. Ik denk dat het in mijn natuur ligt om op het veld veel te communiceren met de spelers rondom mij, ik poog uiteraard iets meer over te brengen naar de jongere spelers toe. Voor een aantal van hen zal het ook een eerste keer zijn in een eerste ploeg. De trainer en de oudere spelers zullen hen dus moeten meenemen in het verhaal.”