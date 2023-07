FC Destelbergen boordevol enthousiasme aan de start van nieuw avontuur: “Verleden is niet belangrijk, dit is een nieuw begin”

FC Destelbergen komt terug thuis in een reeks waarin het in een ver verleden een certitude was. De ploeg van de Kerkham krabbelde overeind nadat ze tot in de derde provinciale sukkelde. FC Destelbergen speelde de voorbije drie seizoenen twee keer kampioen. Coach Chris Janssens snijdt met een herschikte kern een nieuw avontuur in eerste provinciale aan.

We schrijven 1990. FC Destelbegen wint een testwedstrijd tegen Sint-Lievens-Houtem en promoveert naar eerste provinciale. In het eerste seizoen in de hoogste provinciale reeks lokte FC Destelbergen 1.200 toeschouwers voor een duel met SK Ronse. In 1998 degradeerde FC Destelbergen, maar een seizoen later promoveerde het onder de leiding van speler-trainer Marc Mertens (vader van Doran, die overkomt van Eendracht Elene-Grotenberge) opnieuw. Daarna kwam het verval, met de degradatie naar derde provinciale. (Lees verder onder de foto)

© NDM

“Het verleden is niet belangrijk. Het vorige seizoen was mooi, maar daar koop je nu niets meer mee. Het is telkens opnieuw herbeginnen. FCD heeft lang naar dit moment uitgekeken. Dat we twee seizoenen geleden de titel op een zucht misliepen, was een domper, maar dat hebben we vorig seizoen rechtgezet. Op basis van het geleverde spel en de kwaliteit van de spelersgroep verdienden we de titel”, zegt coach Chris Janssens, die dinsdagavond aan de voorbereiding begon.

Seizoen aan hogere versnelling

“Dit wordt een seizoen aan een hogere versnelling. Dit is een ander niveau. De snelheid van uitvoering ligt hoger en ook op fysiek vlak moet er een tandje bijgestoken worden. De trainingen worden iets langer en iets intensiever. Dat we de sterkhouders langer aan de club konden binden, is een pluspunt. We deden wel gerichte aankopen. De concurrentie zal groot zijn met op alle posities een dubbele bezetting. Dat we telkens twee spelers onder de 21 jaar op het wedstrijdblad moeten opnemen, maakt het er niet gemakkelijker op. Knopen doorhakken wordt moeilijk, maar dat is mijn taak.” (Lees verder onder de foto)

© NDM

Concurrent AA Gent

In de Croky Cup trekt FC Destelbergen in de eerste ronde naar VW Gijzel-Oosterzele. “De Croky Cup is geen doel op zich, maar uiteraard speel je iedere wedstrijd om te winnen. Overleven we die eerste ronde, dan wacht een interessant duel tegen Svelta Melsele of KSK Beveren. Die wedstrijd kan waardevolle indicaties opleveren. Dat we thuis de competitie tegen HRS Haasdonk kunnen beginnen, vind ik een pluspunt. Het lukte me nog niet eerder om voor eigen volk aan de competitie te beginnen. Om de concurrentie van AA Gent - Club Brugge uit de weg te gaan, verschuiven we de wedstrijd naar de zaterdag. Als ik zie hoe de nieuwkomers het vorig seizoen gedaan hebben in deze zware reeks, dan denk ik dat we met vertrouwen naar de kennismaking met eerste provinciale mogen uitkijken.”