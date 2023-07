Thaise kandidaat-premier Pita als parlementslid geschorst

Het onderzoek van het Grondwettelijk Hof gaat over aandelen die Pita in een televisiezender had op het moment dat de campagne voor de parlementsverkiezingen liep, wat bij wet verboden is en de 42-jarige politicus voor een periode van twintig jaar uit het politieke leven zou kunnen verbannen. Volgens Pita kwamen zijn aandelen in de televisiezender uit de nalatenschap van zijn vader en is de zender sinds lang gesloten.

De beslissing over de schorsing werd bekend op een moment dat het parlement over Pita als toekomstige regeringsleider debatteert. Voorlopig kan hij kandidaat blijven voor de post van eerste minister, maar mag hij het parlement niet meer betreden.

Na de bekendmaking van de beslissing van het Hof kwamen aanhangers van de kandidaat-premier voor het parlement bijeen om luidruchtig te protesteren. In de parlementsverkiezingen van mei behaalde Pita’s progressieve partij Move Forward een duidelijke overwinning.