Amerikaanse experte trekt zich terug als hoofdeconoom bij Europees directoraat-generaal

Het DG Concurrentie moet waken over de eerlijke concurrentie op de Europese markt en moet in die hoedanigheid ook verzekeren dat de Amerikaanse techgiganten zich aan de aangescherpte Europese regels houden. Maar omdat Scott Morton in het verleden onder meer als consulente voor Amazon, Apple en Microsoft gewerkt heeft, trokken met name het Europees Parlement en de Franse regering fel van leer.

De vier grootste fracties in het parlement waarschuwden voor buitenlandse inmenging en een risico op belangenconflicten, al leken de groenen na een gesprek met de Amerikaanse toch overtuigd van haar kwaliteiten.

“Niet coherent”

Het was echter de Franse president Emmanuel Macron die dinsdag, in de marge van de top met de leiders van de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen, stevig doortrok. Volgens hem zou de benoeming van een niet-Europeaan “niet coherent” met het Europese streven naar strategische autonomie zijn. “Dat veronderstelt ook autonomie van denken”, zei Macron. “Ik zou ervoor openstaan indien ik de Amerikanen een Europese wetenschapper zou zien aanwerven om in het hart van de besluitvorming van het Witte Huis te staan, of indien de Chinezen hetzelfde zouden doen, maar ik stel vast dat hun wetten dat verhinderen.”

Nu heeft Scott Morton dus zelf de handdoek in de ring gegooid. Ze bracht commissaris Vestager daar met een brief vanop de hoogte. “Ik wens haar al het beste, en ook dat ze haar uitzonderlijke talenten en expertise zal blijven gebruiken voor sterke concurrentieregels aan beide zijden van de Atlantische Oceaan”, zegt de Deense, die de benoeming van de Amerikaanse dinsdag nog ging verdedigen in het Europees Parlement