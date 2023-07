Jani laat buren elkaars interieur onder handen nemen in nieuw programma ‘Tussen 4 buren’

Tussen 4 Buren wordt binnenkort uitgezonden op Play4 en GoPlay. De bedoeling van het programma is dat twee duo’s in het huis van de buren in twee dagen tijd een kamer helemaal in het nieuw te steken. Het programma is gebaseerd op het Britse Changing rooms, dat aanvankelijk liep van 1996 tot 2004 op de BBC en in 2021 een nieuw leven kreeg op Channel 4.

De kandidaten krijgen de hulp van interieurexperten Katrien Vanderlinden en Daan Alferink. Katrien is naast tv-regisseur ook beeldend kunstenaar, en staat vooral bekend om haar mooie muurschilderingen en streetart. Ze is getrouwd met Flip Kowlier. De Nederlandse Daan is een populaire TikTokker die duizenden volgers vergaarde met zijn filmpjes over ‘dingen die je huis teringgoedkoop laten lijken’, waarin hij interieurfouten oplijst.