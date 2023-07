Snoeide Universal Studios hun bomen om het de stakende acteurs en scenaristen extra lastig te maken? “Dat was niet onze bedoeling”

De scenaristen in Hollywood zijn al weken aan het staken. Daar kwamen een week geleden ook de acteurs bij, tot groot ongenoegen van de grote film- en tvstudio’s. Veel grote producties liggen voor onbepaalde duur stil en dat kost bakken vol geld.

De acteurs en scenaristen komen op veel plaatsen ook letterlijk op straat en protesteren aan de grote studio’s. En daar loopt het niet altijd even vlot. De stad Los Angeles onderzoekt nu enkele meldingen die zijn binnengekomen.

Aan het stakingspiket aan Gate 8 van Universal Studios stond tot enkele dagen geleden een rij bomen die voor de nodige schaduw zorgden. Maar die werden stevig gesnoeid, terwijl er deze week temperaturen tot 33 graden verwacht worden. Iets waar de stakers niet mee konden lachen.

De stad heeft bevestigd dat het snoeien van de bomen bij hun takenpakket behoord, maar dat een bedrijf ook kan de toelating aanvragen om de bomen zelf te snoeien. Los Angeles onderzoekt de zaak nu.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

NBC Universal heeft de beweringen van de stakers ontkend. “We begrijpen dat het snoeien van de ficusbomen op Barham Boulevard onbedoelde problemen heeft veroorzaakt voor demonstranten, dat was niet onze bedoeling. In samenwerking met gediplomeerde boomverzorgers hebben we deze bomen jaarlijks gesnoeid in deze tijd van het jaar ... We steunen het recht van de WGA en SAG om te demonstreren en werken eraan om wat schaduw te bieden”, lieten ze weten in een statement aan Deadline.

De studio heeft ook al ontkend dat ze zouden weigeren om veilige doorgangen te creëren voor de stakers, nadat de vakbonden van de scenaristen en acteurs een klacht hadden ingediend.

(sgg)