Sven De Rechter is een van de aanwinsten die SV Rumbeke scorend vermogen moet bijbrengen: “We willen binnen de kortste keren weer in nationale spelen”

Sven De Rechter, hier nog op archiefbeeld in het shirt van Roeselare-Daisel. “Roeselare is een afgesloten hoofdstuk. Hun verhaal strookt langs geen kanten met de waarheid.” — © VDB

Ondanks een uitstekende start met 7 op 9 slaagde SV Rumbeke er vorig seizoen niet in het behoud te verzekeren in derde afdeling. Het ontbrak de blauw-witten vooral aan creativiteit en scorend vermogen. Met het aantrekken van Sven De Rechter, Dylan Descheemaeker, Lilian Bochet en Guillaume Devacht moet Rumbeke straks aanvallend sterker voor de dag komen. Rumbeke heeft geproefd van nationaal voetbal en wil er binnen de kortste tijd opnieuw naar toe.

T1 Geert Broeckaert begon vorige dinsdag aan zijn zevende seizoen bij Rumbeke en zag op de eerste training dat het goed was. De degradatie lijkt verteerd, de kern werd uitgebreid. De Rumbeekse roerganger krijgt meer keuzemogelijkheden, wat de concurrentie heel zeker zal ten goede komen. Sven De Rechter had er op de eerste training duidelijk zin in. De 32-jarige Roeselarenaar die zijn voetbaljeugd doorliep bij Club Brugge, daarna meerdere seizoenen actief was bij het vroegere SV Roeselare en later de kleuren droeg van Winkel, Knokke, Harelbeke, WS Lauwe en VK Dadizele was de vorige twee seizoenen actief bij SK Roeselare-Daisel. Bij de fusieploeg werd het echter een afscheid in mineur.

“Een totaal gebrek aan respect voor mijn persoon en de vele jaren die ik bij SV Roeselare heb gespeeld”, reageert Sven De Rechter. “Bij Roeselare-Daisel hebben ze er hun eigen verhaal van gemaakt, maar dat strookt langs geen kanten met de waarheid. Trouwens, veel woorden wil ik er niet meer aan vuil maken. Het hoofdstuk Roeselare is afgesloten. Maar het moest mij van het hart dat ik als zondebok met de vinger gewezen word. Ik heb nog nergens waar ik speelde voor problemen gezorgd. Ook niet bij SV Roeselare-Daisel.”

Jeugdtrainer

Sven De Rechter staat scherp. Hij wil in de herfst van zijn loopbaan bewijzen dat hij het voetballen nog steeds onder de knie heeft. “SV Rumbeke heeft vorig seizoen geproefd van nationaal voetbal en wil er binnen de kortste keren opnieuw naartoe. Ik wil best mijn steentje bijdragen om de steile ambities hard te maken. Met de versterking die werd aangetrokken moeten we een hoofdrol kunnen vertolken. Ondertussen ben ik hier al goed ingeburgerd. Ik ben hier zelfs actief als jeugdtrainer. Het stadion ligt op een boogscheut van mijn woning, mijn zoontjes spelen er bij de jeugd. Zelf wil ik bewijzen dat ik nog steeds aan aardig stukje kan voetballen. En bovenal, dat ik geen moeilijke jongen ben die voor problemen zorgt”, besluit Sven De Rechter.

Nieuwkomers: Lilian Bochet (Dikkelvenne), Emiel Martens en Tom Lannoo (Oostkamp), Brian Depondt (Wielsbeke), Guillaume Devacht (Wervik), Dylan Descheemaeker en Sven De Rechter (Roeselare-Daisel), Besart Selmani en Mathias Moutton (Boezinge).