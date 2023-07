“Wagner-baas Jevgeni Prigozjin duikt voor het eerst sinds mislukte opstand weer op in het openbaar”

Voor het eerst sinds zijn mislukte opstand tegen de Russische regering zou Wagner-baas Jevgeni Prigozjin nog eens in het openbaar verschenen zijn.

Prigozjin die “zijn” huurlingen begroet in Wit-Rusland. Dat is te zien op beelden die woensdag eerst verschenen op Wagner-kanalen op berichtendienst Telegram en later ook gedeeld werden op het account van de Wagner-baas zelf.

Hoewel de echtheid van de beelden nog geverifieerd moet worden, zou dit de eerste keer zijn dat Prigozjin nog eens in het openbaar wordt gespot sinds de mislukte muiterij van zijn huurlingenmilitie enkele weken geleden.

Door zijn tijdelijke afwezigheid circuleerden er een tijdje geruchten dat Prigozjin op vraag van Vladimir Poetin uit de weg zou zijn geruimd, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Eerder op de dag verklaarde de chef van de Britse inlichtingendiensten nog aan nieuwssite CNN dat Prigozjin nog leefde én dat hij zich op vrije voeten bevond. De Russische president zou geen andere keuze hebben gehad dan het met Prigozjin - die nog altijd erg populair is onder zijn strijdkrachten - op een akkoordje te gooien.