Speurders vonden lichaam in olievat in opgedroogd Amerikaans stuwmeer, nu denken ze dat de maffia er iets mee te maken heeft

De droogte in Amerikaanse staat Nevada heeft de afgelopen jaren heel wat menselijke overschotten aan het licht gebracht in het stuwmeer van de Hooverdam. Eén van die ontdekkingen, een lichaam in een olievat, zorgt nu voor een grootschalig moordonderzoek. Speurders denken dat de maffia er mogelijk iets mee te maken heeft.

“Iemand zit te zweten, omdat ze weten dat we het lichaam hebben. We hebben het bewijs en het is slechts een kwestie van tijd voordat we erachter komen wie het is. En zodra we weten wie het is, gaat het in de hoogste versnelling.” Dat zei Phil Ramos, een van de detectives die werkt aan een opvallende moordzaak die zich afspeelde rond Lake Mead.

Dat meer ligt op iets minder dan vijftig kilometer van het gokparadijs Las Vegas en ontstond in de jaren ‘30 door de bouw van de gekende Hooverdam. Door de extreme hitte van de afgelopen jaren daalde het waterniveau van Lake Mead. En in 2022 zorgde dat voor enkele opvallende ontdekkingen. Er werden namelijk lichaamsresten van meerdere mensen zichtbaar. Volgens cijfers van Lake Mead National Recreation Area verdronken sinds het begin van de jaren dertig zeker driehonderd mensen in het meer en dus is er niet bij alle gevonden lichaamsresten sprake van kwaad opzet. Maar in zeker één geval ligt dat toch anders. In mei 2022 werd een olievat ontdekt waarin zulke menselijke resten zaten. Oorspronkelijk lag het vat honderden meters van de kust, wat erop zou wijzen dat de ton waarschijnlijk door iemand vanuit een boot de diepte in gekieperd werd.

Toen forensisch onderzoek uitwees dat de persoon in het vat doodgeschoten werd met een kogel door de kop, wisten onderzoekers het zeker: dit was moord. De manier waarop het lichaam is gedumpt en de plek doet speurders vermoeden dat het om een maffiamoord ging.

(Lees verder onder de foto)

Door de droogte is het waterniveau in Lake Mead erg gezakt. — © AFP

Jimmy Hoffa

De jaren zeventig en begin tachtig waren de hoogtijdagen van de maffia in Las Vegas, die grote macht uitoefende in casino’s en een fors deel van de winst afroomde. Dat ging gepaard met veel geweld. Menig lichaam verdween in het zand van de woestijn of in een kofferbak. Maar wie was de man van wie de resten in de ton zijn gevonden?

Wat volgens de detectives van Las Vegas vaststaat, is dat het om een man van tussen de 40 en 50 jaar gaat, die vermoedelijk tussen 1975 en 1985 is vermoord. Dat laatste is vastgesteld aan de hand van de kleding en de sportschoenen van de man. DNA-onderzoek zou kunnen uitwijzen om wie het precies gaat, maar dat zou nog een jaar kunnen duren.

Ondertussen wordt er al druk gespeculeerd over de identiteit van de man, want er zijn veel ‘maffia-coldcases’. De verdwijning van de corrupte vakbondsman Jimmy Hoffa, waar in 2019 de veelgeprezen film The Irishman over werd gemaakt, is misschien wel de bekendste. Maar Hoffa liep niet op sneakers en Lake Maed lijkt een onwaarschijnlijke plek voor een man die in Detroit voor het laatst werd gezien.

De verdwijning van de corrupte vakbondsman Jimmy Hoffa (midden) blijft nog steeds een mysterie. — © Jack Corn / The Tennessean / USA TODAY NETWORK/Sipa USA

Kroongetuige

Een man die uit Vegas verdween in die tijd en veel bij Lake Mead kwam, was Johnny ‘Pappas’ Panagiotakos. Hij runde in de jaren zeventig Echo Bar Marina aan Lake Mead, een geliefde plek van de maffia. In 1976 verdween hij ineens en tot op vandaag blijft zijn verdwijning een mysterie. Een motief voor de moord op Pappas is er. Voor zijn verdwijning zou de man overwogen hebben om kroongetuige te worden.

Als Pappas mogelijk het slachtoffer is, wie is dan de moordenaar? De naam Tony Spilotro, een notoire hitman voor de Chicago maffia in Las Vegas in de jaren ‘70 en ‘80, wordt geregeld genoemd. “Spilotro was een krachtpatser en een moordenaar. En als ze iemand dood of vermoord wilden hebben, dan was hij de man”, vertelt de gepensioneerde Las Vegas FBI-agent Deborah Richard aan ABC News. Spilotro zelf is inmiddels dood. Maar een mogelijke handlanger zou nog kunnen worden vervolgd.

Toch blijven de speurders voorzichtig. Ze willen geen voorbarige conclusies trekken. “Op het moment dat je ‘lichaam in een vat’ hoort, gaan je gedachten meteen naar ‘Wow, ik vraag me af of dit iets te maken heeft met georganiseerde misdaad of maffia?’ Feit is dat we het pas zullen weten op de dag dat de overblijfselen worden geïdentificeerd”, zegt Jason Johansson van de Las Vegas politie.