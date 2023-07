Promovendus Cappellen realistisch bij start voorbereiding: “We gaan iets minder winnen dan de voorbije twee jaar”

Dinsdagavond rolde de bal alweer op het kunstgrasveld van het Jos Van Wellen Stadion. Een duidelijk gemotiveerd Cappellen legde er onder auspiciën van T1 Tom Schipper duidelijk de pees op. “Als we ons willen tonen in eerste nationale, gaan we 20 procent beter moeten zijn dan vorig jaar. En als dat lukt, geloof ik er 200 procent in dat we in de reeks blijven”, aldus de oefenmeester van de promovendus op de eerste training.

Veel nieuw volk stond er in Kapellen niet op het veld in vergelijking met vorig jaar. Al zijn er wel enkele opvallende afwezigen: Laurens Symons toonde maandag op training met THES Sport zijn neus voor de goal en Raf Meukens trok naar de buren van City Pirates. “Dat zijn jongens die we zeker zullen missen”, klinkt het bij coach Schipper. “Maar augustus is nog ver weg en je weet nooit wat er op ons pad komt.”

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Nieuw bloed

Tot dusver kwamen er drie versterkingen op het Kapelse pad: Emil Abaz (Rupel Boom), Seppe Somers (City Pirates) en Leo Njgeno (zat zonder club). Dinsdag waren er ook een paar beloften (Jasper Stevens en Jadon Verstappen) en testers (Junior Nzila en Antonio Zakarias).

Is dat voldoende versterking voor een reeks hoger? Schipper: “Ik geloof er echt 200 procent in dat we in deze reeks kunnen blijven, op voorwaarde dat elke speler 20 procent beter speelt in vergelijking met vorig seizoen. We hebben nog tot augustus om alleen daarop te verbeteren.”

Realiteitszin

Al is er wel de nodige realiteitszin bij Cappellen. “We gaan dit seizoen minder winnen dan de voorbije twee jaar, da’s een feit. En we moeten dan niet op elkaars kap gaan zitten, maar dat meepakken. Om te wennen aan het hogere niveau hebben we een aantal oefenwedstrijden ingepland tegen teams die al een hoger niveau haalden, zoals RSCA Futures, Lierse Kempenzonen, reeksgenoot THES Sport…”

Ontbraken donderdag ook nog op training: Ruben Kestelyn (vakantie) en Jonas Van Kerckhoven (revalidatie).

