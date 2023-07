Wegen en Verkeer waarschuwt na video’s van Ketnet-‘held’ Nico Vanhole: “Onze werfzones zijn geen parkourzones”

“We love parkour… maar niet in duidelijk afgebakende werfzones. Het lijkt erop dat Wegen en Verkeer een nieuw signalisatiebord moet gebruiken om extra duidelijk te maken dat onze werfzones geen parkourzones zijn.” Dat schrijft het Agentschap Wegen en Verkeer op Instagram onder een foto met een verbodsbord met daarop een slingerend Tarzan-achtig figuurtje.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wegen en Verkeer reageert daarmee op de populaire video’s van Nico Vanhole, die bekend is van de jeugdreeks Helden op Ketnet en op Instagram 36.000 volgers heeft. In die video’s doet Vanhole aan parkour (een ‘straatsport’ waarbij deelnemers hindernissen zo gezwind en snel mogelijk proberen te overwinnen, red.) op stellingen onder het viaduct van Wilsele, bij Leuven. Dat viaduct wordt al vier jaar gerenoveerd en de werfzone is logischerwijze verboden.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Met onze Instagram-post willen we Nico Vanhole niet persoonlijk aanvallen, maar wel met een kwinkslag reageren op wat hij doet”, zegt Carla Cox, woordvoerster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “Het is heel knap wat mensen zoals hij allemaal kunnen, maar we vinden het belangrijk om te benadrukken dat het verboden is om als onbevoegde onze werfzones te betreden, laat staan om er zulke halsbrekende toeren uit te halen. Veiligheid is onze doelstelling.”

Voor wie er overigens nog aan twijfelde: het verbodsbord in kwestie zal er níét echt komen.