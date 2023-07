Productiehuis Caviar neemt helft aandelen Sputnik Media over

Volgens Beckers en Gaens ligt er een “ambitieus groeiplan” klaar voor Sputnik. “De instap van Caviar biedt ons de mogelijkheid om die plannen te realiseren, om ons bereik te vergroten, onze creatieve capaciteiten te versterken en verdere groeikansen te verkennen.”

Caviar-CEO Bert Hamelinck zegt “absoluut” in Sputniks groei en internationalisering te geloven. Ondanks de nieuwe mede-eigenaar is het voor hem “vanzelfsprekend dat ze hun eigen identiteit en DNA behouden”.

In België is Caviar, lid van de Telenet Group, vooral gekend van ‘Clan’, ‘F*** You Very, Very Much’ en ‘Rebel’ van regisseursduo Adil en Bilall. Met vestigingen in Brussel, Parijs, Londen en Los Angeles is het bedrijf inmiddels internationaal bekend. In 2021 won Caviar nog twee Oscars met de film ‘Sound of Metal’.

Sputnik Media maakt al meer dan twintig jaar naam in het Belgische medialandschap en op internationale streamingplatformen. Als digital-first productiehuis focust het zich vooral op een jong en adolescent publiek. In het verleden maakten ze onder meer de series ‘wtfock’ en ‘2DEZIT’.