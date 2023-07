Britse premier Sunak biedt excuses aan voor “afschuwelijke behandeling” van lgbtq’ers in leger

De Britse premier Rishi Sunak heeft excuses aangeboden voor de “afschuwelijke” behandeling van lgbtqia+’ers in het Britse leger. Zo meldt PA Media. Tot het jaar 2000 was het voor hen namelijk verboden om te dienen, waardoor vele militairen hun geaardheid of genderidentiteit moesten wegstoppen. Wanneer dit toch aan het licht kwam, volgde ontslag.

De excuses kwamen er op aanraden van een commissie die zich had gebogen over de ervaringen van lgbtqia+ veteranen die tussen 1967 en 2000 hebben gediend. Woensdag heeft de commissie haar rapport gepubliceerd.

“Het verbod voor lgbtqia+ mensen om in ons leger te dienen tot het jaar 2000 was een verschrikkelijke mislukking van de Britse staat”, aldus Sunak. “Zoals het rapport ons duidelijk maakt, hebben velen de ergste vormen van seksueel misbruik en geweld, homofobe pesterijen en intimidatie moeten doorstaan, en dat allemaal terwijl ze dapper dit land dienden. Vandaag, namens de Britse staat, bied ik mijn excuses aan.”

Labour-leider Keir Starmer zei dat zijn partij er trots op was dat het verbod werd ingetrokken toen ze nog in functie was. “Vandaag verwelkomen we deze verontschuldiging van de premier als een erkenning van deze historische mishandeling”, zei hij.

In het rapport wordt ook aanbevolen om een “passende financiële vergoeding” te geven aan veteranen die getroffen zijn, “ongeacht het verstrijken van de termijn voor rechtszaken”.