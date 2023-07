Hoogstraten

12 jaar geleden werd Deveney (10) op haar fietsje doodgereden in Hoogstraten. Het ongeval maakte destijds veel los in de Kempense stad. Vrijdag wordt een SAVE-bord voor haar ingehuldigd. “Haar fiets hebben we altijd bijgehouden”, vertelt mama Jeanette Tilburgs. Volgens haar is er nog niet veel verbeterd voor zwakke weggebruikers.