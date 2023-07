VS leggen beslag op bezittingen van Belgische drugscrimineel Othman E.B., broer en medewerker

De Verenigde Staten nemen de maatregelen omdat het Belgische drietal – net als een Mexicaan – betrokken is bij internationale drugshandel, en dan met name de invoer en distributie van cocaïne in Amerika en Europa.

Othman en Younes E.B. zijn de ooms van het 11-jarige meisje Firdaous, dat in januari werd doodgeschoten bij een aanslag in Merksem. “Othman E.B. leidt een internationale criminele organisatie die aanzienlijke hoeveelheden cocaïne smokkelt via scheepscontainers door de haven van Antwerpen in België voor verdere distributie in heel Europa”, schrijft het Amerikaanse ministerie van Financiën in een persbericht. “De netwerken van Othman E.B. voor het witwassen van geld en de aanvoer van verdovende middelen zijn verbonden met bedrijven in de Volksrepubliek China en met Zuid-Amerikaanse cocaïneleveranciers”, aldus nog het ministerie.

Jongere broer Younes E.B. is volgens het Amerikaanse ministerie de manager van de drugshandelorganisatie van zijn broer. In januari werd hij in ons land nog bij verstek veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Younes E.B., die ook de bijnaam ‘El Magico’ heeft, werd in november 2016, na ‘handelsgeschillen’, ontvoerd uit fitnesszaak Basic Fit op de Slachthuislaan in Borgerhout. Vijf weken later keerde hij veilig terug thuis in Borgerhout. Een groep Franse gangsters, die werkte in opdracht van een grote Nederlandse drugscrimineel, werd in maart 2020 veroordeeld voor de ontvoering. Othman E.B. bezorgde politie destijds cruciale informatie, die leidde tot de arrestatie van de ontvoerders.

Handlanger Youssef B.A. helpt volgens het ministerie Othman E.B. bij witwasoperaties door ogenschijnlijk legitieme bedrijven op te richten die dienen om illegale activiteiten te verbergen.

De Belgische criminelen zijn alle drie voortvluchtig. Ze verblijven in Dubai om vervolging te ontlopen. Als gevolg van de sancties moeten alle eigendommen en belangen van de drie die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder controle staan van Amerikanen geblokkeerd worden en gemeld aan het OFAC, de inlichtingen- en handhavingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Ook hun financiële transacties worden geblokkeerd.