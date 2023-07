Juwelier (55) in beroep na schuldig te zijn aan uitgelokte doodslag: “Hij kan niet leven met het etiket dat op hem gekleefd wordt”

“Hij kan niet leven met het etiket dat op hem gekleefd wordt”, zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij staat juwelier Filip Moens uit Oostakker bij die eind juni veroordeeld werd tot tien maanden celstraf met uitstel voor uitgelokte doodslag.

Moens gaat nu in beroep tegen die uitspraak. Vijf jaar geleden schoot hij een vluchtende overvaller dood die samen met een tweede man zijn familiezaak in Oostakker-dorp binnenviel. De twee bedreigden niet enkel hem fysiek, maar ook zijn ondertussen overleden vader en zus.

LEES OOK. “De feiten waren extreem, maar zijn reactie was dat ook”: juwelier (55) die overvaller doodschoot toch schuldig verklaard

Advocaat Van Steenbrugge pleitte voor Moens dat er van rationeel nadenken geen sprake meer was. “Die mannen gingen over lijken. Hij was zichzelf niet meer, het licht ging bij hem uit”, zei Van Steenbrugge. “Er is hier sprake van onweerstaanbare drang of minstens wettige zelfverdediging.”

Vrije wil uitgeschakeld

De raadkamer wou Filip Moens trouwens eerst niet vervolgen, maar na beroep volgde toch een strafprocedure voor uitgelokte doodslag. De rechtbank verklaarde Moens eind juni schuldig. “De overvallers waren aan het vluchten. De overval was afgelopen en de dreiging gepasseerd. Moens had de politie moeten bellen, maar koos anders te handelen”, duidde de persrechter het vonnis.

Tegen dat vonnis zal Moens beroep aantekenen.“Het is spijtig dat er geen debat met psychiaters is geweest, want voor ons is het duidelijk: tijdens de feiten was mijn cliënt zijn vrije wil volledig uitgeschakeld”, zegt Van Steenbrugge. Het Hof van Beroep zal zich nogmaals buigen over de zaak.

LEES OOK. “Sterven bij een overval is geen risico van het vak”: parket vraagt om juwelier Filip (55) die overvaller doodschoot, schuldig te verklaren