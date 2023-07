Beruchte Italiaanse maffiabaas krijgt levenslang voor rol in moorden op twee rechters

De beruchte maffiabaas Matteo Messina Denaro is woensdag tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij de moorden op rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992. Het hof van assisen in Caltanissetta, op Sicilië, bevestigde het vonnis dat in oktober 2020 bij verstek werd uitgesproken. Toen was de Cosa Nostra-leider nog op de vlucht, maar begin dit jaar werd hij opgepakt.

Denaro’s advocate had een vrijspraak gevraagd. Volgens Adriana Vella speelde haar cliënt geen enkele rol in de moorden, niet als opdrachtgever en niet als uitvoerder.

In mei 1992 werd onderzoeksrechter Falcone, die van de strijd tegen de maffia zijn levenswerk had gemaakt, samen met zijn vrouw en drie leden van zijn escorte vermoord bij een aanslag. Twee maanden later volgde een aanslag op Falcones collega en vriend Borsellino, waarbij die laatste samen met vijf leden van zijn escorte omkwam. De moorden brachten de operatie Propere Handen op gang.

De Carabinieri gaven een beeld vrij van de opgepakte maffiabaas Matteo Messina Denaro. — © AP

Denaro stond, in opvolging van Bernardo Provenzano, mee aan het hoofd van de Cosa Nostra. In 2006 werd Provenzano opgepakt, en in 2016 overleed hij in de cel.

De woensdag veroordeelde maffiabaas is, net als zijn voorgangers, al verschillende keren bij verstek veroordeeld voor moorden waartoe hij de opdracht gaf of die hij zelf uitvoerde. Zo werd hij dus al eerder veroordeeld voor de moorden op Falcone en Borsellino, maar ook voor bomaanslagen in Firenze, Rome en Milaan waawbij in 1993 tien mensen omkwamen.

Na meer dan 30 jaar op de vlucht werd de meest gezochte maffioso van Italië midden januari in een gezondheidscentrum in Palermo opgepakt. Daar werd hij, onder een pseudoniem, verzorgd voor darmkanker.

Sinds zijn arrestatie zit Denaro opgesloten in een streng beveiligde gevangenis in L’Aquila.