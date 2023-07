Gent / Wachtebeke / Aalter

Het is vier jaar geleden dat student Jens Hamerlinck overleed bij een tragisch verkeersongeval op terugweg van de Gentse Feesten. Een dag ervoor had hij met vrienden nog zijn 20ste verjaardag gevierd. “Sinds het ongeval kom ik niet meer in Gent”, getuigt zijn moeder Patricia. “Het is veel te pijnlijk.”