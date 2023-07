Zweedse politie staat demonstratie toe aan Iraakse ambassade met mogelijk verbranding van koran en vlag

Eind juni stak in Stockholm een activist al een koran in brand buiten een moskee. — © EPA-EFE

De Zweedse politie heeft toestemming gegeven voor een demonstratie voor de Iraakse ambassade in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daar zouden de initiatiefnemers donderdag een koran en de vlag van Irak in brand willen steken. Dat melden lokale media.

Twee mensen zouden elkaar donderdagmiddag voor de ambassade ontmoeten. Het is de bedoeling dat ze een exemplaar van de koran in brand steken en ze zouden ook een Iraakse vlag willen verbranden.

De Zweedse politie benadrukt woensdag dat het toestemming heeft gegeven voor een demonstratie waarbij het recht op vrijheid van vergaderen, vastgelegd in de grondwet, centraal staat. De politie voegt eraan toe dat er geen toestemming is gevraagd om religieuze teksten te verbranden.

Op 28 juni stak een Iraakse vluchteling enkele pagina’s van een koran in brand buiten de grootste moskee van Stockholm. Het incident lokte op veel plaatsen woedende reacties uit. Ook in januari vond er in Zweden een koranverbranding plaats.