Extra betalen als Patris bij Anderlecht Rode Duivel wordt? Waarom transferprijs steeds vaker “met bonussen” is

Patris, Teuma, Openda… elke transferprijs is tegenwoordig ‘met bonussen’. — © blg

De transfermarkt komt alsmaar meer op gang. Siebe Van der Heyden voor 4 miljoen euro naar Mallorca, Louis Patris voor zo’n 4 miljoen naar Anderlecht, Teddy Teuma voor 8 miljoen naar Stade Reims... Stevige prijzen, maar allemaal inclusief bonussen. Zowat elke transfer bestaat tegenwoordig uit een vast bedrag en bonussen. Waarom? Wat houden die extra’s in? Zijn ze überhaupt haalbaar? Niet elke speler uit België kan voor het hoogste gaan in de Champions League of international worden...