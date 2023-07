Etienne (74) en Margareta (65) Orens wonen liever in hun stille dorp in de Algarve dan tussen de filmsterren en de voetballers, even verderop. Maar ze bouwen er dan wel hun droomhuis. En nog een tiental huizen extra, om te verhuren. “Etienne moet altijd iets bouwen”, zegt Margareta. “Hij kan niet zonder.”