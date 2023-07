Verzekeraars betalen voortaan tot vier keer meer na grote natuurramp, maar “dit kan premie fors doen stijgen”

De overstromingen in Pepinster staken het proces in gang.

Belgische verzekeraars moesten tot nog toe maximaal 360 miljoen euro ophoesten bij een grote natuurramp. Een met de overheid afgesproken plafond om te voorkomen dat de verzekeringspremies de pan uit swingen. Maar de “waterbom” op Pepinster en omstreken in 2021 veroorzaakte 2,4 miljard euro schade, waardoor gedupeerden riskeerden om maar 15 procent van hun schade vergoed te zien.

Er werden toen eenmalige afspraken gemaakt – verzekeraars betaalden 1 miljard uit eigen zak, regionale overheden stoppen de rest bij. De federale regering is het nu eens om het plafond op te trekken. Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) wordt het verhoogd tot 1,6 miljard euro. “Het maximale bedrag zal dus meer dan vier keer hoger liggen”, zegt Dermagne.

Frustratie

Maar bij de verzekeringsmaatschappijen heerst “frustratie” over de beslissing. “Er zijn geen afspraken gemaakt over wat er gebeurt als een nieuwe ramp weer meer kost dan dat plafond”, zegt CEO Hein Lannoy van verzekeraarskoepel Assuralia.

Dermagne zegt dat daarover nog oplossingen worden gezocht, maar dat schiet bij Assuralia in het verkeerde keelgat. “We laten alvast de verzekeringsondernemingen meer betalen en de rest zien we later wel, is de redenering”, zegt Lannoy. “Dat kan ertoe leiden dat wij bij een volgende natuurramp noodgedwongen moeten wachten met uitbetalen tot de volledige schade is geraamd. Dat kan jaren duren.”

Hogere premies

En wat met de premie die wij betalen, nu het plafond maal vier gaat? Dermagne zegt op basis van een studie van de Nationale Bank dat de premies met 1,26 procent zouden stijgen, maar de verzekeraars schatten dat het meer zal zijn. “Verzekeringsmaatschappijen laten zichzelf herverzekeren bij grote internationale spelers, en zagen hun premies na stevige discussies met 25 procent stijgen”, zegt Lannoy. “Dat is niet doorgerekend, maar met dit nieuwe plafond neemt de onzekerheid toe. Bij de kleinere spelers kan dat zich hard laten voelen.”

Een studie van de Vlaamse regering wees vorig jaar uit dat de waterbom boven de Vesder voor liefst 8 miljard euro aan schade had veroorzaakt als die boven Gent was gevallen. Ook met de nieuwe regeling zouden gedupeerden dan maar één vijfde van hun verlies gecompenseerd zien. “Dan komen we er niet”, zegt Lannoy. “We hadden graag gehad dat daarover duidelijkheid was.”

Op het kabinet van minister Dermagne klinkt het dat alle adviezen zijn ingewonnen en dat het aan de regering is om te beslissen, niet aan de sector. “Het was twee jaar na de feiten toch belangrijk om vooruitgang te kunnen maken”, klinkt het. Extra complex is dat de federale regering zelf niet kan beloven om tussen te komen als het plafond wordt overschreden, want dat is een regionale bevoegdheid.