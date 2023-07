Wie zijn job opzegt, doet dat snel: helft neemt ontslag binnen twee jaar

Wie vrijwillig opstapt, doet dat meestal snel. Een derde trekt zijn conclusie al in het eerste dienstjaar. Tegen het einde van het tweede jaar hikt het percentage al tegen de helft aan. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van cijfers van 260.000 werknemers met een contract van onbepaalde duur bij meer dan 40.000 werknemers.

Jongeren vertrekken het snelst. Meer dan de helft van de -25-jarigen die hun werkgever verlaten, doen dat binnen het jaar. Dat is niet onlogisch. Veel jongeren zijn nog hun weg aan het zoeken en durven sneller van job te veranderen. Maar volgens Jochen Bessemans van Acerta is er meer aan de hand. Want ook bij oudere leeftijdsgroepen is het aandeel dat spoedig opstapt groot. “Bij 56-plussers gaat het om een kwart binnen het eerste jaar.”

(Lees verder onder de afbeelding)

De snelle teleurstelling komt omdat een sollicitatieproces al te vaak een soort schoonheidswedstrijd is. “Kort door de bocht: we zijn ons allemaal aan het verkopen”, zegt Bessemans. Werkgevers halen alles uit de kast om moeilijke vacatures ingevuld te krijgen. Kandidaten doen er alles aan om een door hun gegeerde job binnen te rijven. “We zijn onvoldoende eerlijk en open naar elkaar toe. Dat werkt het risico op een mismatch in de hand”, zegt Bessemans, die betwijfelt of veel bedrijven zo’n snel verloop aanvaardbaar vinden. “Het duurt tot 9 maanden voor iemand is ingewerkt in het bedrijf en nóg eens 6 à 9 maanden voor iemand echt op kruissnelheid zit. Een aanwerving is algauw een investering van makkelijk anderhalf jaar.”

Nieuwe werknemers in het diepe gooien is dus een slecht plan. Kandidaten moeten zich vooral hoeden voor te hoge verwachtingen. “Vooral bij jongeren valt dat op. Wat schoolverlaters als eerste loon verwachten … vaak is dat onrealistisch. Werkgevers moeten realisme inbouwen over loon en hoe ze kunnen doorgroeien. Van bij de aanwerving moet je duidelijk stellen waar het bedrijf met de kersverse werknemer heen wil.”

Gevoelige sectoren

De sector met een opvallend groot verloop zijn de interim- en dienstenchequesector en de horeca. Beide zijn daar volgens Bessemans enigszins op ingespeeld. De interimsector trekt veel mensen aan die stappen in hr willen zetten. Zij bouwen enkele jaren ervaring op en groeien elders door. “Hun klanten zijn overigens potentiële werkgevers.” Bij de horeca weegt voornamelijk de zwaarte van de job. “Het is veel weekend- en avondwerk dat moeilijk valt te combineren met een gezin, waardoor velen er snel uitstappen.”