De Europese kampioen, de regerende wereldkampioen of een outsider: wie mag de beker in de lucht steken op het WK voetbal voor vrouwen?

Verenigde Staten (18 % op de titel)

De Verenigde Staten hebben de favorietenrol voor dit toernooi, zij gingen in 2015 en 2019 met de titel van wereldkampioen aan de haal. Als ze dit jaar opnieuw winnen, kunnen ze als eerste ploeg ooit drie opeenvolgende titels pakken. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio van 2021 konden ze hun favorietenrol echter niet waarmaken, ze werden eruit gekegeld door Zweden in de halve finale en moesten tevreden zijn met een bronzen medaille.

Plus / Min + Ze hebben al meerdere keren bewezen dat ze een groot toernooi kunnen winnen. Daarnaast hebben de Amerikanen sinds hun titel in 2019 enkele nieuwe talenten in de groep zoals Trinity Rodman, Sophia Smith en Sofia Huerta. Trinity Rodman, de 20-jarige dochter van NBA-legende Dennis Rodman, is een van de grote sterren van het Amerikaanse damesvoetbal. - Het Amerikaanse team mist met Becky Sauerbrunn hun kapitein door een voetblessure. Sauerbrunn is voor het team een belangrijke leidster op en naast het veld. Haar blessure is dus een serieuze domper voor de ploeg. Door nog meer blessures en het pensioen van enkele spelers zullen er op het WK 14 nieuwe namen zijn in de ploeg. Het valt dus nog af te wachten of ze elkaar goed kunnen vinden op het veld.

Groep E: Verenigde Staten, Nederland, Portugal en Vietnam

Eerste match: zaterdag 22 juli om 3u Belgische tijd tegen Vietnam

Fridolina Rolfö van Zweden is in vorm. — © EPA-EFE

Zweden (11 %)

De vrouwenploeg van Zweden heeft een sterke geschiedenis, dit is hun negende WK wat dus wil zeggen dat ze sinds het eerste WK voor vrouwen in 1991 er altijd bij waren. Toch wonnen ze nog nooit de titel, ze stonden in 2003 wel al een keer in de finale en wonnen drie keer de bronzen medaille. Op het vorige WK in 2019 gingen ze eruit op de halve finale tegen Nederland na een doelpunt van Jackie Groenen in de extra tijd. De ploeg onder leiding van bondscoach Peter Gerhardsson staat momenteel derde op de wereldranglijst. Eén van de sterspeelsters van de ploeg is Lina Hurtig, de 27-jarige aanvalster van Arsenal was de topscorer in de kwalificaties met 5 goals in 8 matchen. Fridolina Rolfö van Barcelona is nog zo’n belangrijke speelster, ook zij was topscorer samen met Hurtig door haar vijf goals in de kwalificatie.

Plus/Min + Zweden was ongeslagen in de kwalificatie met 7 overwinningen en 1 gelijkspel tegen Ierland. Tegen Georgië wonnen ze zelfs met 15-0. Ze raakten in hun vorige deelnames telkens ver in het toernooi, ze gingen er nog maar één keer uit in de groepsfase. - De Zweden krijgen een moeilijk parcours voorgeschoteld, want zonder verrassingen in de groepsfase moeten ze in de achtste finale en de kwartfinale al voorbij Nederland en de Verenigde Staten zien te komen.

Groep G: Zweden, Italië, Argentinië en Zuid-Afrika

Eerste match: zondag 23 juli om 7 uur Belgische tijd tegen Zuid-Afrika

Alexandra Popp: goalgetter bij de Duitsers. — © AFP

Duitsland (9 %)

De Duitsers wonnen vorig jaar op het EK in Engeland de zilveren medaille en waren net als Zweden altijd aanwezig op het wereldkampioenschap. Nog een leuke statistiek: het Duitse vrouwenteam scoorde naast de Verenigde Staten als enige al meer dan 100 goals op een WK. Dit aanvallende team onder leiding van Martina Voss-Tecklenburg is dus zeker niet te onderschatten met hun tweede plaats op de wereldranglijst. Hun sterspeelster is Alexandra Popp. De 32-jarige voetbalster van Wolfsburg is vaak beslissend in de zestien. Op het EK van vorig jaar was ze zelfs topscorer samen met Beth Mead van Engeland met zes doelpunten, maar kon ze haar team niet meer helpen in de finale door een blessure die ze opliep tijdens de opwarming. Duitsland werd al twee keer eerder wereldkampioen in 2003 en 2007.

Plus/Min + Anders dan de andere favorieten kent de Duitse ploeg weinig blessures en staan hun vaste waardes allemaal aan de aftrap. Hiermee hebben ze een voordeel ten opzichte van de andere teams, die met veel blessures te maken krijgen. - Duitsland verloor zijn laatste match tegen Zambia, de nummer 77 op de wereldranglijst, met 2-3. Niet meteen een uitwuifmatch die de ploeg zelfvertrouwen geeft.

Groep H: Duitsland, Colombia, Zuid-Korea en Marokko

Eerste match: maandag 24 juli om 10u30 Belgische tijd tegen Marokko

Sarina Wiegman: Nederlandse succescoach van de Engelsen. — © AFP

Engeland (8 %)

Engeland werd vorig jaar Europees kampioen in eigen land. Dit jaar willen ze doen wat de mannenploeg nooit kon en dat is zowel Europees kampioen als wereldkampioen zijn. In 2015 en 2019 haalden ze de halve finale, maar in de finale van een wereldkampioenschap stonden ze nog nooit. In 2019 werden ze verslagen door de Verenigde Staten, de latere wereldkampioen. In hun kwalificatiematch in aanloop naar dit WK wonnen de Engelse vrouwen van Letland met een monsterscore van 20-0. Een van de sterspeelsters van het team is Keira Walsh. De 26-jarige middenveldster van Barcelona is door haar tactische kwaliteiten heel bepalend voor het Engelse team.

Plus/Min + Na hun Europese titel is er in het Engelse team een hoge moraal om het ook goed te doen op het wereldkampioenschap en die roes kan hen wel eens ver brengen. Daarnaast hebben ze met Sarina Wiegman een Nederlandse coach, die een uitstekende reputatie heeft. - Ook bij Engeland zijn er heel wat blessures, zo zijn Beth Mead, Leah Williamson en Fran Kirby er niet bij. Ellen White en Jill Scott zijn dan weer met voetbalpensioen. Er is dus heel wat ervaring waar ze in dit kampioenschap niet op kunnen rekenen.

Groep D: Engeland, Haïti, Denemarken en China

Eerste match: zaterdag 22 juli om half 12 Belgische tijd tegen Haïti

Alexia Putellas, tweevoudige Ballon d’Or bij Spanje. — © AFP

Spanje (8 %)

Groep E: Costa Rica, Japan, Spanje en Zambia

Spanje kon zich nog maar voor de derde keer kwalificeren voor het WK en ze haalden nog nooit een echt goed resultaat. In 2015 werden ze al uitgeschakeld in de groepsfase en in 2019 gingen ze eruit in de achtste finale. Op het Europees kampioenschap raakten ze tot aan kwartfinale. Ze misten toen wel Alèxia Putellas door een blessure aan de ligamenten. Putellas, speelster bij Barcelona, won zowel in 2021 en 2022 de Ballon d’Or.

Plus/Min + Groep E is voor Spanje een haalbare kaart met Costa Rica, Japan en Zambia. Daarnaast toonde Spanje ook dat ze in vorm zijn met ruime overwinningen tegen Vietnam, Panama, China en Tsjechië. - Eind 2022 verlieten vijftien speelsters de nationale ploeg uit protest tegen bondscoach Jorge Vilde en zijn team. Ze moesten daardoor terugvallen op nieuwe speelsters, waarvoor dit hun eerste grote toernooi is. Deze gebeurtenissen hebben ongetwijfeld een negatieve impact op de ploeg.

Nederland won vlotjes de uitwuifmatch van onze Red Flames. — © BELGA

Wat met de Nederlandse vrouwen?

Dan nog even over onze noorderburen. De Nederlandse ploeg kreeg van Gracenote 5 procent kans om het toernooi te winnen en 45 procent kans om de kwartfinale te bereiken. Nederland verloor op het WK van 2019 de finale van de Verenigde Staten. Sindsdien hebben ze wel hun bondscoach moeten laten gaan, want Sarina Wiegman maakte de overstap naar Engeland. Daarnaast is topschutter Vivianne Miedema geblesseerd, ze scheurde haar kruisband af tijdens een wedstrijd in de Champions League. Toch zijn de Nederlandse vrouwen goed in vorm, dat lieten ze ook zien tijdens hun uitwuifmatch tegen België met een klinkende overwinning van 5-0.