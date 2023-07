En dat is drie: stalen plaat stelt Nederlandse vrouwenploeg opnieuw voor problemen

Hoe verzin je het. Voor de derde keer in zijn preparatie op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland is Andries Jonker geconfronteerd met een trainingsveld dat niet aan de eisen van het topvoetbal voldoet. Na glasscherven, steentjes, een veld dat aanvoelde als een opgerold tapijt is er nu weer ‘plaat-gate’.

Ditmaal lijkt FIFA de boosdoener voor het veld-fiasco. De wereldvoetbalbond kiest niet alleen de trainingslocaties van de 32 deelnemende landen uit, het moet ook zorgen voor een perfect veld. In Tauranga is FIFA lelijk in de fout gegaan.

Dat zit zo: de keuze voor een trainingsveld in Tauranga was gevallen op het Bay Oval-cricketstadion. Ruimte genoeg. En FIFA zou er wel eventjes voor zorgen dat het veld er als een biljartlaken zou bijliggen. Dat is ook het geval, maar precies in het midden van het veld blijkt de ondergrond vervaarlijk hard. De reden: een grote stalen plaat, van 25 bij 30 meter.

Cricketpitch

En die plaat moet de pitches beschermen waarop in de Nieuw-Zeelandse lente weer gecricket gaat worden. Het is het deel van het veld waar de bowler zijn ballen gooit en de batsmen de ballen moeten zien weg te slaan. De ondergrond van de pitches is een speciaal soort turf, waarop de bal moet stuiteren. Voor de plaatselijke groundsman heilige grond.

En die blijkt nu voor problemen te zorgen. Sherida Spitse noemde die tijdens een online persconferentie ‘vervelend’. “Dit is niet hoe we het graag willen zien”, aldus de captain.

© EPA-EFE

Kostschool

Bondscoach Jonker overweegt opnieuw te verkassen naar een ander veld. Eerder in de voorbereiding werd al een wedstrijd in Escharen afgelast omdat er glasscherven en steentjes op het veld lagen, terwijl de toplaag van het beoogde trainingsveld in Sydney was stukgelopen en Oranje halsoverkop moest uitwijken naar een kostschool om fatsoenlijk te kunnen trainen.

Maar ja, zaterdag stapt zijn selectie al in het vliegtuig naar Dunedin, voor de wedstrijd van zondag later tegen Portugal. Daarbij: “Ik weet niet of de nieuwe accommodatie dezelfde faciliteiten heeft.” Maar ja, Jonker en zijn selectie lijken gedwongen om opnieuw te moeten verhuizen. Want: “Het is niet ideaal, maar zelfs gevaarlijk.” Aanvoerder Spitse: “We moeten kijken hoe we dit nu gaan oplossen.”

Rugbyveld

Het is voor Oranje te hopen dat de klucht met de velden zo snel mogelijk wordt opgelost. Maar het volgende euvel zou zich zo maar weer kunnen aandienen. Zondag speelt het Nederlands elftal in het snijdend koude Dunedin. De ondergrond in het meest zuidelijk gelegen (overdekte) stadion ter wereld: een rugbyveld.

Ook het weer lijkt de komende dagen een tegenstander van de voetbalsters te gaan worden. In Dunedin gaat het vanaf donderdag sneeuwen, terwijl er in Tauranga zware regenval wordt verwacht.