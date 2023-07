Collega van overleden duikbootbouwer uit kritiek: “Hij bouwde een muizenval voor miljardairs”

“De man die in één klap twee miljardairs vermoordde en hen liet betalen voor dat privilege.” Zo omschrijft een collega-duikbootbouwer de zelf ook overleden OceanGate-CEO in een interview. Hij vaarde zelf eens mee met de Titan.

Elke drie à vier minuten weerklonk er een knal zo luid als een geweerschot, vertelt duikbootbouwer Karl Stanley. In 2019 ging hij met de CEO van OceanGate mee in een testduik van de Titan, ergens in de Bahama’s. Stockton Rush bouwde die duikboot om er ooit mee naar het wrak van de Titanic te kunnen duiken en om voor die tripjes veel geld te vragen aan zijn passagiers.

Exact een maand na de dodelijke implosie van de Titan vertelt Karl Stanley in 60 Minutes Australia uitgebreid over zijn ervaringen met die duikboot. En dus over die knallen, elke drie à vier minuten. “Een geweldig geluid om te horen als je zo diep onder de oceaanoppervlakte zit in een vaartuig dat nog maar één keer zo diep is geweest”, zegt hij.

Karl Stanley bouwt zelf ook duikboten en maakt er zelf ook toeristische tripjes mee. Hij werd de voorbije maand in de Engelstalige pers geregeld opgevoerd als expert over duikbootveiligheid, en doet nu uitgebreid een boekje open over zijn collega en vriend. En neemt daarbij geen blad voor de mond - “afwisselend tussen woede en verdriet”.

“Rush ging letterlijk en figuurlijk ten onder met de luidste knal in de geschiedenis van de mensheid waarmee je ten onder kan gaan”, zegt hij. “En wie was de laatste mens die twee miljardairs tegelijk heeft vermoord en hen voor dat privilege liet betalen?”

Het was op 18 juni 2023 dat het moederschip aan de oppervlakte plots alle contact met de Titan verloor. Aan boord waren behalve twee miljardairs ook de zoon van een van de twee, een Franse Titanic-expert en CEO Stockton Rush zelf. Volgens Stanley wist die net als zijn collega’s dat het ooit op deze manier zou aflopen met de Titan. Stanley omschrijft de Titan als “een muizenval voor miljardairs”.

Stanley deelt met 60 Minutes de e-mails die hij na de testvaart naar Rush stuurde. “Het gaat alleen maar erger worden: er is een stuk van de romp dat aan het afbreken is”, klinkt het. Hij vertelt dat hij zelfs schetste hoe het duikbootwrak op de oceaanbodem zou liggen.