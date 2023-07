“Een paard dat alleen wordt gehouden, is per definitie ongelukkig”, zeggen experten. — © Kees van de Veen

Tienduizenden paarden in Vlaanderen leven zonder contact met soortgenoten. En dat moet anders, zeggen experten dierenwelzijn. “Paarden kunnen niet zonder sociaal contact. Een paard alleen is per definitie ongelukkig.”