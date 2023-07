24-jarige man met enkelband schiet twee mensen dood op werf in Auckland, Nieuw-Zeeland

In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland heeft een 24-jarige man het vuur geopend in een gebouw in aanbouw, vlakbij waar het WK voetbal straks start. Twee mensen zijn om het leven gekomen en minstens vijf anderen, onder wie een politieagent, raakten gewond. De schutter is overleden.

De schietpartij gebeurde donderdagochtend rond 7.22 uur lokale tijd op een werf in het centrum van Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. De politie kwam massaal ter plaatse en sloot de omgeving af na meldingen dat een persoon de site was binnengedrongen en schoten had gelost in het gebouw in aanbouw in Queen Street.

“De dader bewoog zich door het bouwterrein en bleef zijn vuurwapen afvuren”, zei waarnemend hoofdinspecteur van de politie van Auckland Sunny Patel. “Toen hij de bovenste verdiepingen van het gebouw bereikte, hield de man zich op in de liftschacht en ons personeel probeerde contact met hem te maken. De man loste nog meer schoten en korte tijd later werd hij dood aangetroffen.”

© AP

Twee burgers zijn overleden en er zijn minstens vijf gewonden, onder wie een politieagent. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is intussen gestabiliseerd, meldt de federale politie. “De vier burgers hebben verwondingen die gaan van matig tot kritiek.”

Een van die gewonden met matige letsels diende zichzelf aan in het ziekenhuis, en de politie laat weten dat het mogelijk is dat nog meer gewonden zich bekendmaken en dat de status van de slachtoffers kan veranderen.

Huiselijk geweld

De schutter had “geen geïdentificeerde politieke of ideologische motivatie”, volgens premier Chris Hipkins.

Volgens de New Zealand Herald droeg de 24-jarige man een enkelband. Hij zou in maart veroordeeld zijn tot vijf maanden huisarrest wegens huiselijk geweld. De man had onder meer schuldig gepleit aan het “hinderen van de ademhaling” en opzettelijk verwonden van een vrouw. De krant schrijft dat veroordeelden onder huisarrest soms toegestaan wordt om op goedgekeurde werkplekken aan de slag te blijven.

Terwijl de politie onderzoekt wat donderdagochtend precies gebeurd is, en hoe de schutter om het leven kwam, wordt de bevolking gevraagd uit de buurt te blijven. Meerdere straten zijn afgezet en het openbaar vervoer is verstoord. Ruim veertig getuigen worden ondervraagd, en de politie zal de komende dagen nog arbeiders die op de site of in de omgeving aan de slag waren contacteren, klinkt het.

“Wat zich heeft afgespeeld is begrijpelijkerwijs alarmerend en we verzekeren het publiek dat dit incident onder controle is en een alleenstaand incident is. We kunnen ook zeggen dat dit geen gevaar is voor de nationale veiligheid”, aldus hoofdinspecteur Patel.

WK voetbal

In Auckland wordt donderdagavond de openingsmatch van het WK voetbal voor vrouwen gespeeld. De locatie ligt in de buurt van de fanbasis van het wereldkampioenschap en het Italiaanse team meldde dat de spelers in hun hotel moesten blijven, waardoor hun training uitgesteld werd. Een fanevenement werd ook uitgesteld, maar de eerste wedstrijd zal doorgaan zoals gepland, volgens de autoriteiten. Meerdere teams uitten via sociale media hun medeleven met de nabestaanden en getroffenen van de schietpartij.

Premier Hipkins zal later op de dag naar Auckland reizen om de getroffen site te bezoeken en politiecommissaris Andrew Coster te ontmoeten. Hij benadrukte dat het dreigingsniveau voor het land niet aangepast wordt.

De premier bedankte “de dappere mannen en vrouwen van de Nieuw-Zeelandse politie”. De politiehelikopter was binnen drie minuten na de noodoproep in de lucht, zei Hipkins. De politie arriveerde elf minuten na de oproep en de gewapende politie een paar minuten later.