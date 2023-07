Tiener in levensgevaar nadat hij in waterpoel valt in Oupeye

Een tiener is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij woensdag namiddag in een waterpoel viel in Oupeye in de provincie Luik. Dat meldt de lokale brandweer.

Om nog onduidelijke redenen was een tiener aan het baden in een waterpoel aan de rue du Tiège in Oupeye toen hij in de problemen kwam. De brandweer kwam ter plaatse en reanimeerde de tiener. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert in levensgevaar.

Er is een onderzoek geopend.