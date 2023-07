Dodentol na aardverschuiving in Colombia stijgt tot twintig

In Colombia hebben reddingswerkers woensdag vijf lichamen gevonden na de aardverschuiving van maandag. Daarmee stijgt de dodentol naar twintig.

De aardverschuiving deed zich maandag voor in de buurt van de gemeente Puente Quetame, op een weg die de Colombiaanse hoofdstad Bogota verbindt met het zuidoosten van het land. De aardverschuiving is een gevolg van de hevige regenval in het Colombiaanse departement Cundinamarca.

“We tellen momenteel twintig doden”, onder wie vijf minderjarigen, meldt brandweercommandant Alvaro Farfan. Er zijn ook negen mensen vermist.

Bij de aardverschuiving werden een twintigtal huizen meegesleurd door de lawine van modder en rotsen. De stroom vaagde ook een brug weg op de weg die Bogota verbindt met Villavicencio.

De weg, die een van de belangrijkste verkeersaders van het land is, zal nog zeker tot het einde van de week afgesloten zijn.

