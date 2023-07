Drie militairen die lid zijn van zelfde motorbende als ex-militair die De Croo bedreigde, worden in de gaten gehouden

Naast de voormalige militair die is opgepakt omdat hij premier Alexander De Croo met de dood had bedreigd, worden drie andere soldaten ook in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Dat bericht Sudinfo donderdag. Zij zouden ook deel uitmaken van criminele motorbendes.

Op dit moment houdt de Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) ongeveer tien leden van motorclubs in de gaten. Drie medewerkers van defensie worden ook gesurveilleerd wegens hun activiteiten bij de motorclubs. Ze zijn nog steeds actief in het leger en er zijn geen aanwijzingen dat ze zullen worden uitgesloten. Dat zou kunnen gebeuren als ze een dreiging blijken te vormen of als het vertrouwen in hen geschonden wordt.

Als ze verdacht zouden worden van misdrijven, wordt het parket ingeschakeld en zal de politie het dossier overnemen van de inlichtingendiensten.

