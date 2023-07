Omzet Tesla stijgt naar bijna 25 miljard in tweede kwartaal

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien stijgen naar bijna 25 miljard dollar. Dat is 47 procent meer dan een jaar eerder.

Tesla had eerder al gemeld dat in de afgelopen periode een recordaantal elektrische auto’s werd afgeleverd.

De nettowinst van het in het Texaanse Austin gevestigde bedrijf bedroeg 2,7 miljard dollar, wat 20 procent meer is dan een jaar eerder.

Om de verkoop op te drijven heeft het bedrijf onder leiding van topman Elon Musk de prijzen verlaagd en dat heeft effect gehad. In het tweede kwartaal kregen 466.140 nieuwe Tesla’s een eigenaar. Dat was 83 procent meer dan een jaar geleden.

Naast het verlagen van de verkoopprijzen van de modellen introduceerde Tesla ook andere extraatjes, zoals drie maanden gratis snelladen in de Verenigde Staten voor auto’s die voor 30 juni zijn afgeleverd, om kopers te verleiden.

Doel: 1,8 miljoen auto’s dit jaar

Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen op de Amerikaanse thuismarkt, maar krijgt te maken met steeds meer concurrentie over de hele wereld. In de grote automarkt China blijft het bedrijf achter bij de Chinese concurrent BYD.

Het concern handhaafde zijn doelstelling voor een productie van ongeveer 1,8 miljoen auto’s in heel 2023.