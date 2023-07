Leeuwin ontsnapt in Berlijn, inwoners mogen huizen niet verlaten: “Hou jullie huisdieren binnen”

De Duitse politie waarschuwt de inwoners van Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf in het zuiden van Berlijn om hun huizen niet te verlaten. Er zou een leeuwin ontsnapt zijn en die is nog steeds onvindbaar.

“Verlaat jullie huizen niet, er is een wild dier verdwaald in het gebied Kleinmachnow, Teltow en Stahnsdorf . En neem jullie huisdieren ook naar binnen”, aldus de politie op Twitter. Er zou volgens Bild al sinds middernacht met verdovingsgeweren naar het dier worden gezocht. Voorlopig is er nog geen nieuws van de leeuwin.

Vanwaar de leeuwin afkomstig is, is voorlopig ook nog onduidelijk. Volgens de hulpdiensten zou ze kunnen ontsnapt zijn uit een circus. Anderzijds zei de politie dat er geen melding is geweest van een zoo of circus in verband met een weggelopen dier.

Er werd een alarmbericht gestuurd naar de bevolking via een app. Ook via de radio worden mensen op de hoogte gebracht.